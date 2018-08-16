Ботасад ИГУ 17 августа зовёт на экскурсию «Выживание в лесу»

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 августа состоится заключительная встреча из серии вечерних тематических экскурсий Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ – «Выживание в лесу». Проект проводится уже второй год подряд, привлекая все больше внимания со стороны общественности. В этом году экскурсии проводились сотрудниками сада и приглашенными экспертами каждую пятницу начиная с 13 июля, сообщает пресс-служба вуза.

За шесть недель Ботанический сад ИГУ посетили около 200 человек. Самой многочисленной оказалась первая экскурсия, посвященная ядовитым и опасным растениям. Также интерес вызвала поэтическая встреча, где сотрудники рассказывали о растениях не только как о ботанических объектах, но и через призму творчества популярных и неизвестных российских и иностранных. Также большой блок был посвящен отражению растений в бурятской поэзии.

Для проведения экскурсий приглашались ведущие специалисты в своих областях. Так, встречу-наблюдение «Насекомые вокруг нас» провел сотрудник отдела природы Краеведческого музея, энтомолог Александр Суслов, а орнитологическую экскурсию «Синицы, сороки и другие пернатые» сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог, биолог Владимир Хидекель.

Как отмечают организаторы, их гостей не пугает даже плохая погода. За новыми и интересными знаниями иркутяне готовы отправиться и в дождь. Опыт прошедших экскурсий показывает, что горожане предпочитают самостоятельный процесс исследования: изготавливать что-то руками, наблюдать в бинокль, изучать под микроскопом. Поэтому каждая экскурсия проводилась в форме интерактива.

Некоторые экскурсии были организованы в ответ на запросы посетителей сада и подписчиков в социальных сетях. Особенно много отзывов поступило после проекта «Умные каникулы в Ботаническом саду», который проводился сотрудниками для школьников в июне. Многие родители захотели вспомнить свои школьные и студенческие годы и занятия спортивным ориентированием. Поэтому завтра на последней экскурсии Владимир Хидекель обучит уже старшее поколение способам выживания в лесу без компаса и GPS-навигатора.

–Экскурсия будет очень необычной, ведь мы пойдем в большой дендрарий, который предназначен для научных целей и открывается посетителем лишь изредка. Там настоящий лес с интересными участками – дубравой, орешником. Владимир Вениаминович проведет для взрослых практический курс выживания в живой природе, многие из них вспомнят молодость, как они учились в школьных и студенческих походах перевязывать раны, накладывать шины, строить шалаш, зажигать костер без спичек, – рассказала начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

КООРДИНАТЫ:

Начало всех экскурсий в 19.00. Предварительная запись не требуется. Телефон для справок: 8(3952)41-34-76, 97-91-41.