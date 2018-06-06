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07.06.2018

Ботсад ИГУ стал первым музеем живой природы на фестивале «Интермузей-2018»

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ стал первым музеем живой природы, принявшим участие в Международном фестивале «Интермузей-2018», который прошел в Москве на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В этом году фестиваль «Интермузей-2018» прошел в 20-й раз, его темой стали музеи и общество. Он превратил выставочный павильон ВДНХ в настоящий город музеев, в котором за секунды можно попасть из Третьяковки в Эрмитаж, из Москвы в Иркутск или из Калининграда на Камчатку.

– Во всем мире ботанические сады считаются музеями и с полным правом входят в музейные ассоциации, участвуют во всех подобных профессиональных программах. Участвуя в двадцатом фестивале в Москве, мы не только создали прецедент полноправного участия ботанических садов в работе профессионального музейного сообщества в России. Важно то, что, с одной стороны, коллеги узнали о нашей работе, с другой стороны, мы обменялись опытом, – отметила начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

В рамках фестиваля прошло большое количество мастер-классов, лекториев, панельных дискуссий, организованные, в том числе, участниками. Свои образовательные и просветительские программы, ориентированные на широкий круг посетителей, представил и Ботанический сад ИГУ.

– Интерес к нашим проектам, к нашей деятельности был достаточно высоким. Наш опыт оказался очень востребованным у коллег из музеев биологического и краеведческого направлений. В том числе весьма содержательным получился диалог с представителями Научного центра дальневосточного отделения РАН. А уже после презентаций мы дали дополнительно с десяток методических консультаций, – отметила Наталья Гончаренко.

Кроме того, в рамках детской программы фестиваля Ботанический сад ИГУ провел интерактивную игру «Театр теней» на экологическую тематику.

СПРАВКА:

  • Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ – это уникальный уголок природы площадью в 30 га, расположенный прямо в черте города, единственный ботанический сад в Байкальском регионе, включенный в Международный реестр ботанических садов мира. Как музей живой природы под открытым небом, служит важным образовательным инструментом для студентов ИГУ и других вузов региона, школьников, туристов и населения Иркутска.

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