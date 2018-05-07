Бурятская культура, Япония и «Ночь музеев» – иркутян приглашают в Ботсад ИГУ

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ приглашает иркутян и гостей города на весенние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Ботсада. На территории Ботанического сада 12 мая состоится необычное событие, в котором соединятся этнография, ботаника, культура. Мероприятие под названием «Зелёная юрта» подготовлено сотрудниками Ботанического сада совместно с преподавателями и студентами кафедры бурятской филологии факультета филологии и журналистики ИГУ. Гостей праздника ждёт увлекательная информация о традициях бурятского народа – о традиционном жилище бурят – юрте, о коновязе (сэргэ), о растениях, используемых бурятами в пищу – саранках, чабреце и др. Посетители увидят обряд окуривания юрты, услышат песни на бурятском языке и чтение улигеров (народных сказаний эпического характера), станут участниками мастер-класса по изготовления традиционного бурятского десерта холисо, приготовляемого из творога и сушёной черёмухи. Праздник завершится всеобщим ёхором и угощением. Начало – в 15.00. Стоимость билетов – 150 руб. для взрослых, 100 для льготных категорий (пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники). На следующий день, 13 мая, Ботанический сад приглашает на праздник «Когда цветёт сакура». Он приурочен к Году Японии в России и проводится во время цветения сакуры в Иркутском ботаническом саду. Для участников мероприятия будут проведены экскурсии по дендрарию с рассказом о сакуре и других раннецветущих деревьях и кустарниках. Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению бумажных журавликов в стиле оригами (проводит сотрудник Ботанического сада Свиридова Алена) и икебаны (проводит зав. Ботаническим садом Сизых Светлана). Также во время праздника можно будет прослушать лекцию о традиционной японской поэзии, которую прочитает сотрудник ИГУ, филолог Екатерина Сумарокова и лекцию о куклах Японии, которая будет сопровождаться показом традиционных японских кукол сотрудника Ботанического сада, коллекционера Гончаренко Натальи, которая будет сопровождаться показом традиционных японских кукол. Начало – в 15.00. Стоимость билетов – 150 руб. для взрослых, 100 для льготных категорий (пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники). В рамках международной акции «Ночь музеев»19 мая Ботанический сад готовит грандиозное мероприятие, посвящённое 100-летию Иркутского государственного университета. Праздник «Цветы, звёзды и стихи» объединит на одной площадке множество интересных людей и увлекательных событий. Гостей ждут ботанические и орнитологические экскурсии, выступления творческих коллективов, лотерея, во время которой у всех присутствующих будет возможность выиграть саженцы от Ботанического сада. Дети смогут побывать в гостях у Кикиморы, узнать много интересного о лекарственных травах, принять участие в увлекательном квесте и получить памятные подарки. Во время праздника в Саду будет работать Поэтическая площадка, на которой стихи о цветах и звездах прочитают иркутские поэты, а также другие известные иркутяне. Когда над Садом спустится ночь, для участников мероприятия откроется Астрономическая площадка, где будет возможность понаблюдать за звёздами в телескоп и прослушать астрономическую лекцию от профессора ИГУ Сергея Язева. Начало – в 19.00. Стоимость билетов – 150 руб. для взрослых, 100 для льготных категорий (пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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