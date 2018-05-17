Хор молодежи и студентов ИГУ стал победителем международного фестиваля

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Золотую медаль 18-го международного хорового фестиваля «Златна Вила» и специальный приз жюри за лучшее музыкальное представление получил хор молодежи и студентов ИГУ.

Фестиваль прошел 9-13 мая в городе Приедор (Босния и Герцеговина, республика Сербская), являющимся побратимом Иркутска. В мероприятии участвовали восемь хоровых коллективов из семи стран, отобранные по результатам первого заочного тура. В их числе – один из старейших студенческих коллективов Восточной Сибири – хор молодежи и студентов ИГУ (руководитель Татьяна Ромащенко), отметивший в этом году свое 50-летие.

Участники фестиваля в Приедоре соревновались в двух этапах, и в обоих иркутский хор показал высокое исполнительское мастерство и интереснейшую программу, сообщает пресс-служба ИГУ.

– Мы сделали акцент на русскую музыку, которая очень понравилась публике. Например, это известные «Коробейники» и «Горы». А еще мы привезли произведение иркутского композитора Дэчибала Григоруцэ – это транскрипция или, по-другому, обработка на тему бурятских народных песен «Ягарухэй» из цикла «Сандаловые четки». Кстати, «Ягарухэй» написан буквально два месяца назад, можно сказать, что у нас была мировая премьера этого произведения, – сказала Татьяна Ромащенко.

В обязательной программе хор молодежи и студентов ИГУ представил музыку сербского композитора и музыку эпохи возрождения.

Программа фестиваля предусматривала выступление не только перед профессионалами, свои композиции участники также исполняли перед зрительским жюри. Участники из Иркутска – их было 36 человек – отметили обширную культурно-развлекательную программу, представленную организаторами.

– У нас были музыкальные баттлы прямо на пешеходных улицах в центре города. Мы, то есть хоровые коллективы-участники фестиваля, пели свои лучшие песни. Трудно сказать, кто победил, но горожане Приедора принимали нас очень хорошо, ведь наша музыка для их уха необычна, особенно «Ягарухэй» и «Коробейники», которые мы исполнили с перкуссией, – отметила Татьяна Ромащенко.

Сегодня хор молодежи и студентов ИГУ уже в Иркутске. И уже вплотную занят подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию университета.