Для студентов ИГУ объявили конкурс «Путешествуй вместе с Ford»

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студентам ИГУ предлагают собственноручно разработать автомобильный туристический маршрут по Иркутской области. Он должен быть не длиннее 2000 километров и рассчитан не более чем на три дня.

Как сообщает пресс-служба вуза, конкурс проводится совместно с «Форд Центр Иркутск». Называется он «Путешествуй вместе с Ford».

– Благодаря моде на зарубежный отдых мы стали забывать о достопримечательностях родного края. А зачастую великолепные места находятся от нас в шаговой доступности. Поэтому конкурс призван не только продемонстрировать молодежи уже известные туристические объекты нашей малой Родины, но и побудить наших студентов к поиску новых мест, новых достопримечательностей и не очень популярных ранее маршрутов. А наш партнер сделает мероприятие не просто конкурсом на бумаге, а поможет реализовать несколько лучших маршрутов, – сказал заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Дмитрий Абрамович.

Победителей в конкурсе будет трое – все они получат возможность проехать по своему авторскому маршруту. Кстати, это не долговременная перспектива – по уверениям организаторов, поехать можно будет уже после 25 мая.

Заявки на участие от студентов ИГУ ждут до 20 мая. Положение и другие необходимые документы размещены в профильной группе «Вконтакте».