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03.10.2018

Доцент ИГУ Валентина Андрухова получила знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью» заведующей кафедрой товароведения и экспертизы товаров МИЭЛ ИГУ Валентине Андруховой вручил глава региона Сергей Левченко.

Торжественная церемония награждения жителей Приангарья прошла 27 сентября в здании правительства Иркутской области.

Иркутский государственный университет поздравляет Валентину Андрухову с признанием на высоком уровне ее заслуг перед регионом, сообщает пресс-служба вуза.

СПРАВКА:

  • Валентина Андрухова – кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Международного института экономики и лингвистики (МИЭЛ) ИГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный преподаватель Монголии, почетный профессор Ляонинского университета.
  • В Иркутский государственный университет Валентина Андрухова пришла в 1987 году – на подготовительный факультет для иностранных граждан. Вскоре она стала заместителем декана по учебной работе.
  • В 1993 году по ее инициативе в структуре ИГУ создан международный факультет, позже преобразованный в МИЭЛ ИГУ. С момента образования этого учебного подразделения Валентина Андрухова была его бессменным руководителем в течение 25 лет.
  • Под руководством Валентины Андруховой в МИЭЛ ИГУ открыты новые специальности, направления бакалавриата, магистратуры, в том числе создана выпускающая кафедра товароведения и экспертизы товаров, которой она заведует и по сей день. За 28 лет преподавательской деятельности она издала более 130 публикаций.
  • Также, Валентина Андрухова известна как человек, инициировавший создание специализированного учреждения для обучения способных и одаренных детей города Иркутска – лицея ИГУ, ежегодно входящий в список лучших школ России. Кроме того, по ее инициативе в университете открыт Центр китайского языка «Институт Конфуция», а в МИЭЛ ИГУ – Центр корейского языка.
  • За многолетнюю и плодотворную работу и большой вклад в развитие высшего образования, педагогическую деятельность и подготовку кадров высшей квалификации, научно-образовательную деятельность Валентина Андрухова отмечена рядом наград.

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