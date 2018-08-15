Флаг ИГУ подняли на Эльбрус

Кабардино-Балкария, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Экспедиция Иркутского государственного университета 14 августа в 8.20 по московскому времени водрузила на западной вершине Эльбруса высотой 5 642 метра флаг ИГУ. Восхождение было посвящено 100-летию альма-матер, сообщает пресс-служба вуза. Штурм горы осуществила группа студентов и сотрудников университета, которые прошли предварительный конкурсный отбор и тренировочные штурмы ближайших вершин Прибайкалья, в том числе недельный поход по Восточному Саяну с восхождением на голец Мунку-Сардык. Флаг Иркутского госуниверситета на Эльбрус подняла команда из семи человек: Петр Верюжский – студент исторического факультета, Анастасия Липунова – студентка Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Анна Малютина – студентка магистратуры факультета сервиса и рекламы, Владимир Бурмейстер – аспирант Юридического института. Кроме того, в состав экспедиции вошли сотрудники управления социальной и внеучебной работы ИГУ Анна Шевцова и Дмитрий Абрамович, а также фотограф и видеограф Алексей Колганов. – Не смотря на то, что согласно начальному плану, восхождение и было запланировано на эту дату, свои корректировки в график движения внесла погода в Приэльбрусье. Так, в поселке Терскол, где мы планировали прожить трое суток и походить в радиальные походы с отметкой около трех тысяч метров, шли дожди, и прогноз не обещал ничего хорошего. Было принято решение сразу уйти на высоту 4 100 метров и акклиматизироваться на месте. Там шел снег, что было, несомненно, лучше чем дождь. Общее время пребывания на отметке 4 100 метров составило шесть суток, включая день восхождения. За это время многие члены команды успели ощутить на себе горняшку – кто-то мучился головной болью, кто-то тошнотой, но все эти симптомы прошли к моменту восхождения, благодаря тому что ребята поднимались на высоту 5 000 и спускались на 3 800 метров, – рассказала Анна Шевцова. Первую попытку восхождения экспедиция ИГУ предприняла 13 августа, но из-за штормового ветра и плохого самочувствия некоторых участников, было принято решение вернуться, ведь цель экспедиции – водрузить флаг ИГУ на вершине всей командой, а не поморозить носы, руки и ноги. Да и запасных дней было еще достаточно. 14 августа в хорошую, солнечную и безветренную погоду, команда ИГУ, выйдя из лагеря на отметке 4 100 метров, гордо водрузила флаг Иркутского государственного университета на самой высокой точке России и Европы – Эльбрусе. Уставшие и счастливые участники экспедиции делятся своими впечатлениями: Анна Малютина: «Это восхождение превзошло мои ожидания, не думала, что это будет настолько круто! Эмоции просто незабываемые!». Дмитрий Абрамович: «Было тяжело, наличие физической подготовки, которая есть в обычной жизни, совершенно не помогает на высоте, в условиях дефицита кислорода». Анастасия Липунова: «Мой «рельефный» список пополнился ещё одной вершиной, которая выше всей Европы. Эльбрус – очень популярная гора, людей там было больше, чем в очередях за новым айфоном. Всех национальностей и классов, но среди могучих снежных глыб они были одним целым, а когда видишь восторженные взгляды тех, кто после долгого и тяжёлого пути поставил ногу на отметку 5 642, понимаешь, что мы все похожи, и никакие различия в языке или культуре не помешают разделить этот восторг. У нас была прекрасная команда, которая помогала и поддерживала, благодаря ей росли силы и уверенность. Она и Эльбрус теперь надолго в моем сердце». Петр Верюжский: «Я смог увидеть невероятные виды и испытать самого себя». Владимир Бурмейстер: «Подъем оказался легче, чем я ожидал. Однако мои ожидания были самыми суровыми. Сложнее всего был первый акклиматизационный выход при штормовом ветре на высоту 5 100 метров. Гипоксия не позволяет тебе нормально впитывать кислород, и, сделав несколько шагов, возникает сильная отдышка. Поэтому в горах на высоте сразу видно тех, кто совершает акклиматизацию». Команда ИГУ покорила Эльбрус и флаг вуза с вековой историей развевается на высшей точке России и Европы. Также отметим, что в 2013 году в честь 95-летия флаг вуза был поднят на горе Килиманджаро в рамках первой астрономической экспедиции ИГУ в Африку. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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