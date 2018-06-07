Фонд президентских грантов поддержал проект ИГУ

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Поддержку Фонда президентских грантов получил проект Иркутского государственного университета по созданию документального фильма с рабочим названием: «Летопись студенческих отрядов Иркутской области». Как сообщает пресс-служба вуза, съемки приурочены к 100-летию ИГУ. – Для съемок фильма необходимо произвести обширную работу: найти в архивах Восточно-Сибирской студии кинохроники старые киноленты о студенческих отрядах и оцифровать их, записать интервью с ветеранами студенческих отрядов, выехать на объекты строительства, связаться с ветеранами отрядов и найти у них необходимые фото- и видеоматериалы и еще многое другое. Фильм станет подарком к юбилею университета и будет представлен в октябре 2018 года, – сказал автор проекта, специалист управления социальной и внеучебной работы ИГУ Олег Гусев. Документальная лента станет вторым этапом в деле сохранения исторической памяти о деятельности в регионе Всесоюзного студенческого строительного отряда и Российских студенческих отрядов. Первым этапом стало открытие в феврале 2018 года в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова выставки-летописи студенческих отрядов ИГУ. Напомним, история студенческих отрядов Иркутской области началась именно в ИГУ, когда в 50-х годах прошлого века 247 студентов-комсомольцев поехали осваивать целину в Аларском районе. В 60-х годах отряды ИГУ насчитывали уже более тысячи бойцов, объединенных в 25 линейных отрядов на всех факультетах университета (всего в Иркутской области ежегодная численность отрядов доходила иногда до 10 тысяч бойцов). Самыми распространенными были строительные отряды, которые работали на всесоюзных и областных стройках, таких как БАМ, Транссиб, Усть-Илимская, Братская ГЭС. Отряды построили свыше тысячи объектов хозяйства, работали на путине, на сборе урожая, в детских лагерях. – Как показала подготовка к выставке, сегодня нет такого человека в возрасте старше 30 лет, который бы не слышал о студенческих отрядах, а для более старшего поколения – это лучшие моменты студенческой жизни. Многие из них до сих пор хранят святая святых – свою бойцовку, украшенную значками и наградными знаками, полученными за трудовые успехи на благо Родины и родного края, – сказал Олег Гусев. Напомним, в этом учебном году ИГУ уже получил поддержку Фонда Президентских грантов. Грант выиграл проект «Вожатый будущего», направленный на создание специализированного центра подготовки вожатых при Педагогическом институте ИГУ, а также поддержку одноименной летней тематической смены для студентов-вожатых, которая пройдет в июле этого года на Байкале на базе отдыха ППОС ИГУ (организатор – Федеральное агентство по делам молодежи). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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