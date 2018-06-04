Фотовыставка ИГУ знакомит депутатов ЗС Приангарья с исследовательскими проектами мирового уровня

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 5 июня, в Законодательном собрании Иркутской области состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию старейшего вуза Приангарья – Иркутского государственного университета. Как сообщает пресс-служба вуза, фотовыставка знакомит иркутских парламентариев с исследовательскими проектами мирового уровня, которые ведутся в Иркутском государственном университете, научной и образовательной деятельностью вуза. Вниманию посетителей представлена международная составляющая, раскрыта тема вузовского спорта и студенческой жизни. Также экспонируются несколько исторических фотографий начала прошлого века. Презентуя выставку, и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков отметил, что за последнее время университет сделал качественный рывок вперед. Так, создана ассоциация выпускников и попечительский совет (кстати, в состав Совета вошли два депутата ЗС Иркутской области), налажено тесное взаимодействие с правительством и Законодательным собранием региона. Кроме того, решается ряд вопросов, которые еще год назад невозможно было ставить перед вузом: открытие военной кафедры, получение дополнительных специальностей, увеличение бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре, участие правительства Иркутской области в реализации крупных научных программ и так далее. – Сегодня перед нами стоит крайне важная задача – реализация в Иркутске федеральных проектов, – подчеркнул Игорь Бычков. – Хотелось бы, чтобы они реализовывались, в том числе, и в области высшего образования. Скажу, что майский указ президента РФ предусматривает создание в России 15-ти крупнейших научно-образовательных комплексов. И я бы просил уважаемых законодателей проявить к этому внимание. Считаю, что один из этих 15-ти или даже первый из этих 15-ти обязательно должен быть в Иркутске – это будет правильно для развития нашего региона. Глава вуза так же пригласил иркутских парламентариев на праздничные мероприятия, проводимые к юбилею ИГУ. При этом Игорь Бычков отметил, что празднование 100-летия – это далеко не внутреннее мероприятие, а очередной вклад Иркутского государственного университета в имидж Приангарья, развитие образования и, кроме того, популяризация иркутского высшего образования в молодежной среде. – Законодательное собрание второго созыва приняло ряд законов, которые направлены как раз на то, чтобы наша молодежь, причем лучшая молодежь – победители олимпиад и те, кто проявил себя в научной деятельности – учились именно в наших вузах. Буквально сейчас находится на согласовании закон о целевой подготовке в области педагогики, соответствующим образом решающий вопрос со штатами сельских школ. Мы абсолютно понимаем главную задачу – увеличение численности населения и уменьшение миграции нашего молодого поколения, – сказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова. СПРАВКА: Иркутский государственный университет учрежден 27 октября 1918 года. Его открытие положило начало высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Университет сразу стал главным образовательным, научным и культурным центром на огромной территории от Енисея до Тихого океана. Сегодня ИГУ является крупнейшим в регионе научным и образовательным учреждением естественнонаучного и гуманитарного профилей. Осенью 2018 года Иркутский государственный университет и вся система высшего образования Восточной Сибири отмечает свой 100-летний юбилей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

игорь бычков

игу

ирина синцова

иркутск Тэги: