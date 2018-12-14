Географический факультет ИГУ отметил 70-летие

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В столетний для ИГУ год свой юбилей отметило и одно из его структурных подразделений – географический факультет. Исполнилось ему 70 лет – постановление правительства об его организации было издано в декабре 1948 года.

Как сообщает пресс-служба университета, торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в учебном корпусе №6 ИГУ. Поздравить факультет с юбилеем пришли студенты, преподаватели и ректорат университета, выпускники разных лет, начиная с 1960 года, деловые партнеры, представители различных министерств и ведомств.

С некоторыми интересными фактами из истории создания этого учебного подразделения ИГУ выступила заведующая кафедрой гидрологии и природопользования Алла Аргучинцева, проработавшая 16 лет деканом географического факультета. Становление современных кафедр, а их на факультете три (географии, картографии и геосистемных технологий; гидрологии и природопользования; метеорологии и охраны атмосферы), было представлено в презентациях. В них же рассказывалось о сотрудниках и, конечно же, знаменитых выпускниках.

На праздник выпускники подготовили фотоколлажи о годах своей университетской юности, были представлены архивные стенгазеты и фоторепортажи, ностальгический видеоролик, а также специальный выпуск газеты «Параллели и меридианы», концертные номера – классическое фортепьяно, вальс, песни, выступление лаборатории инновационного искусства, зажигательный русский народный танец. На мероприятии прозвучал торжественный гимн географов в исполнении арт-группы «Высшая школа» центра культуры и досуга ИГУ.