Глава института правовой охраны Байкала ИГУ рассказал о деятельности учреждения

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жемчужина Сибири озеро Байкал в наше время испытывает высокую антропогенную нагрузку, которая, безусловно, негативно сказывается на экологии всей Прибайкальской природной территории. Пути снижения человеческого воздействия разрабатывают многие ведомства и организации, в том числе и Иркутский государственный университет. Об этом сообщает пресс-служба вуза. При этом нужно отметить, что в этом направлении работают не только экологи и биологи, но и специалисты юридической сферы. Так, летом этого года в университете образован научно-исследовательский институт правовой охраны Байкала (НИИ ПроБа) ИГУ, который занялся формированием концепции модернизации современного «байкальского» законодательства. Подробнее об институте рассказал его руководитель, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Шорников. – Прежде чем говорить о деятельности института, думаю, следует сказать о предпосылках, ведь эколого-правовой механизм охраны озера Байкал появился не вчера, а возник буквально с начала освоения человеком байкальских земель. Во времена Чингисхана на берегах священного озера уже действовали правовые нормы, ограничивающее негативное воздействие человека, а в 21 веке сформировался правовой статус ихтиофауны – рыб, млекопитающих и живых организмов, обитающих в водоемах, а также закрепилось право занятия рыбным промыслом. Дальше – больше. В прошлом столетии началось активное промышленное освоение Байкальской территории, а параллельно увеличилось внимание ученых к вопросам экологии, появилось так называемое экологическое законодательство. В 1996 году ЮНЕСКО приняла решение о включении озера Байкал в список всемирного природного наследия, а в 1999 году был принят Федеральный Закон «Об охране озера Байкал», который является основным правовым документом. Прошло время, и к сегодняшнему дню накопился большой объем проблем. Во-первых, принятый в 1999 году закон – рамочный, для своей реализации он требовал других нормативно-правовых актов, некого механизма, который создавался медленно, с трудом. Нормы, которые принимались в то время, с одной стороны были очень жесткими, запретительными, а с другой – чисто декларативными, неработающими. То есть, закон оказался противоречивым, и сегодня пришло время говорить о «праве Байкала», которое требует обобщения и систематизации с точки зрения науки. Такова причина возникновения научно-исследовательского института правовой охраны озера Байкал с содержательной точки зрения. Руководство университета же посчитало возможным провести эту систематизацию, оказав научно-образовательному коллективу Юридического института высокое доверие и поддержку. – Но почему «говорить о праве Байкала» решили именно вы – институт, созданный при ИГУ? – Мы все живем в Прибайкалье, рядом с великим озером. Байкал является нашей основной достопримечательностью, которая притягивает внимание не только к нему, но и, в силу географических обстоятельств, к Иркутску, а это накладывает на нас определенную ответственность по сохранению нашей уникальной жемчужины. Мало того, в Иркутске сосредоточена сильная правовая школа, способная внести предложения по урегулированию социально-экономических и экологических проблем, а также по организации взаимодействия человека с Байкалом таким образом, чтобы найти баланс охраны интересов рационального природопользования и рекреации. На мой взгляд, это вполне закономерная и выполнимая задача, в этом есть благородная миссия ученых-юристов Иркутского госуниверситета. – Дмитрий Владимирович, расскажите о направлениях деятельности института. – Можно выделить шесть основных направлений нашей работы. Первое – это нормотворческая деятельность. Конечно, являясь научным институтом, мы не приравниваем себя к законодателю, однако, вполне ощущаем в себе силы по разработке проектов нормативно-правовых актов, конкретных предложений. Второе направление – аналитическая работа, которая связана с исследованием современного российского и зарубежного законодательства в сфере охраны значимых водных объектов. Такое законодательство наработано в Соединенных Штатах Америки (Великие озера), во Франции (Женевское озеро), в странах СНГ, например, в Армении (оз. Севан) и т. д. Пристального изучения и систематизации требуют множество существующих международных договоров и соглашений по отношению к Байкалу. Соответственно, возникает третье направление нашей деятельности – изучение опыта зарубежных коллег, проведение сравнительно-правового анализа зарубежного законодательства (законов и подзаконных актов) и правоприменительной деятельности. Экспертно-правовая деятельность – это четвертое направление, которое очень близко к аналитической работе. Однако здесь речь идет о подготовке экспертных заключений на проекты Федеральных Законов, оценке возможных правовых рисков, экономических и социальных последствий воздействия человека на Байкальскую природную территорию. Пятое направление – научно-образовательная деятельность. В Иркутском государственном университете большое значение придается науке, о чем свидетельствует активное участие студентов и сотрудников вуза в международных, всероссийских и региональных конференциях, семинарах и круглых столах по проблемам экологического права и законодательства, правовой охраны природных комплексов и ресурсов. Все это чрезвычайно интересно, важно и составляет основу деятельности нашего института. Шестое направление – просветительская работа и правовое просвещение. Мы считаем, что формирование правового сознания на Байкальской природной территории станет одной из основ благополучия и эффективности правовых мер, которые вырабатываются при формировании современного «байкальского законодательства». – Дмитрий Владимирович, Вы упомянули об опыте зарубежных коллег. Приведите пример. – Смотрите, проблемы озера Байкал, несмотря на его уникальность, схожи с проблемами любого другого крупного водоема, представляющего исключительную экологическую и природную ценность для людей, проживающих на его территории и рядом с ним. Мы можем опираться на успешный зарубежный опыт в тех сферах природопользования, которые у нас на Байкале не развиты, либо попытаться предотвратить угрозы, ставшие реальными для других природных объектов. Примером здесь может служить правовой режим Великих озер (США), где тщательно регулируется забор воды – для нас это сейчас не настолько актуально, чтобы считаться основной задачей, но в ближайшей перспективе об этом следует думать. – А над чем думает сейчас институт? Точнее, над чем вы сейчас работаете? – В настоящее время ведется серьезная экспертно-аналитическая работа по выполнению государственного гранта, связанного с разработкой научно обоснованной концепции модернизации Федерального Закона «Об охране озера Байкал» (в ноябре 2018 года ИГУ выиграл тендер, объявленный Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям – прим.). Учитывая социальную значимость проекта, мы готовы к диалогу с научным сообществом региона, представителями бизнеса, органами государственной власти и местного самоуправления, жителями региона, неравнодушными к проблемам озера Байкал. Сейчас большую помощь нам оказывают администрация Юридического института ИГУ, практикующие юристы, а также сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и коллеги из зарубежных вузов. Не хочу забегать вперед и раскрывать те решения, которые мы должны будем представить и обсудить с заказчиком. Скажу, что проделанную работу считаю, без всякого сомнения, важной и интересной. Подобного рода глубокого исследования историко-правового материала, состояния российского федерального законодательства, а также сравнительно-правового анализа международного законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования на Байкальской территории до нас не проводилось. Все предыдущие исследования носили естественнонаучный характер. – Дмитрий Владимирович, а кто выполняет эту работу? Кто они – сотрудники НИИ ПроБа? – В первую очередь к работе мы привлекаем профессоров и преподавателей Юридического института ИГУ – специалистов в различных отраслях правовых знаний. Но сам по себе институт, как постоянно действующее научное подразделение, не должен быть слишком велик, поскольку наша деятельность строится исходя из объема работы, а также сложности поставленных правовых задач. Мы будем работать по заказам и проектам, готовить правовые и экспертные заключения по заданию органов государственной власти, правоохранительных органов, бизнес-сообществ и т. д. Нашими сотрудниками сегодня прорабатываются заявки на выполнение различного рода правовой документации. Думаю, работой НИИ также заинтересуются студенты и аспиранты, желающие раскрыть потенциал в научно-просветительской и экспертной деятельности. На мой взгляд, экологическое направление в юриспруденции на сегодняшний день будет не просто интересным, оно откроет молодым юристам перспективы профессионального и личностного роста. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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