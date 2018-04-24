|Общество
|25.04.2018
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ИГУ 26 апреля приглашает на мастер-класс Глеба Архангельского по тайм-менеджменту
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Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет и Первичная профсоюзная организация студентов вуза 26 апреля приглашает студентов на мастер-класс Глеба Архангельского. Тема лекции: «Тайм-менеджмент: как управлять своей жизнью».
Как сообщает пресс-служба вуза, Глеб Архангельский является членом президиума общероссийской предпринимательской организации «ОПОРА России» и экспертного совета при правительстве России. Он – кандидат экономических наук, МВА, реализовал проекты внедрения тайм-менеджмента в ряде федеральных госорганов и региональных администраций, структурных подразделениях и дочерних компаниях ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ОАО «СО ЕЭС России», а также в российских офисах McKinsey, BCG, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Microsoft, SAP.
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