ИГУ 26 апреля приглашает на мастер-класс Глеба Архангельского по тайм-менеджменту

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет и Первичная профсоюзная организация студентов вуза 26 апреля приглашает студентов на мастер-класс Глеба Архангельского. Тема лекции: «Тайм-менеджмент: как управлять своей жизнью». Как сообщает пресс-служба вуза, Глеб Архангельский является членом президиума общероссийской предпринимательской организации «ОПОРА России» и экспертного совета при правительстве России. Он – кандидат экономических наук, МВА, реализовал проекты внедрения тайм-менеджмента в ряде федеральных госорганов и региональных администраций, структурных подразделениях и дочерних компаниях ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ОАО «СО ЕЭС России», а также в российских офисах McKinsey, BCG, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Microsoft, SAP. КООРДИНАТЫ: Мероприятие состоится в 16:30 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 3, актовый зал.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону: 8-983-400-95-83. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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