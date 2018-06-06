ИГУ посетила делегация АРАССВА

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) с официальным визитом посетила Иркутский государственный университет. Встреча прошла 6 июня в Международном институте экономики и лингвистики (МИЭЛ) ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Иностранную делегацию возглавлял Генеральный секретарь АРАССВА г-н Хон Чжон Кён. В состав также вошли – руководитель второй группы отдела международного сотрудничества Секретариата АРАССВА г-н Чой Джу Хва и сотрудник по работе с международными организациями Секретариата АРАССВА г-н Джон Ын Ен. Цель визита – знакомство с деятельностью университета в рамках взаимодействия с вузами и правительственными организациями Кореи, а также поиск новых форм сотрудничества.

Делегацию АРАССВА приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. Также во встрече приняли участие директор МИЭЛ Олег Архипкин, начальник управления международных связей Юлия Елохина, директор Корейского центра МИЭЛ Евгения Колодина, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) Екатерина Ли.

Представители университета рассказали иностранным гостям об истории преподавания корейского языка и корееведческих дисциплин в ИГУ, наличии в структуре вуза двух Корейских центров (на базе МИЭЛ и ИФИЯМ), реализуемых программах подготовки и основных направлениях взаимодействия с корейскими вузами, а также подчеркнули важность расширения контактов и сфер сотрудничества.

– Ученые Иркутского государственного университета ведут разносторонние исследования в области корееведения. Причем, они затрагивают не только корейский язык и культуру, но и историю, и экономику. В перспективе было бы целесообразно привлечь к сотрудничеству также специалистов в области физики, химии, биологии и т.д., – отметил Константин Григоричев.

Членов делегации также приветствовали студенты отделения корейского языка МИЭЛ ИГУ. Молодые люди продемонстрировали не только высокий уровень владения корейским языком, представив доклад о деятельности Корейского центра, но и провели чайную церемонию, показав живой интерес к культуре страны «утренней свежести».

Генеральный секретарь АРАССВА г-н Хон Чжон Кён по достоинству оценил уровень владения корейским языком и знания традиций Кореи. Кроме того, высокий гость предложил студентам МИЭЛ ИГУ принять участие в Форуме молодых лидеров, который ежегодно проходит в городе Пхоханг (провинция Кёнсанбук-до) и собирает более 100 участников со всего мира.

СПРАВКА:

АРАССВА – международная организация, созданная в 1996 году с целью укрепления торгово-экономических, культурных, образовательных связей между правительствами в Северо-Восточной Азии. Рабочим органом Ассоциации является Секретариат, который находится в г. Пхоханг (провинция Кёнсанбук-до Республика Корея). В настоящее время членами Ассоциации являются 77 региональных администраций из 6 стран: Республики Корея, Корейской Народной Демократической Республики, Японии, Китайской Народной Республики, Монголии и Российской Федерации.