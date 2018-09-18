ИГУ поздравил с юбилеем партнерский вуз Китая

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проректор по научной работе и международной деятельности Иркутского государственного университета Константин Григоричев принял участие в праздничных мероприятиях в Шеньяне (Китай), посвященных 70-летней годовщине с момента основания Ляонинского университета. Об этом сообщает пресс-служба иркутского вуза.

Ляонинский университет – один из ключевых партнеров Иркутского государственного университета в Китае. Первое соглашение между вузами подписано в 1993 году, что заложило основу для реализации программ академических обменов и для работы в научной сфере. В 2007 году сотрудничество вышло на новый уровень – был открыт Центр китайского языка «Институт Конфуция ИГУ».

В Шэньяне на торжественной юбилейной церемонии Константин Григоричев поблагодарил китайских партнеров за многолетнее плодотворное сотрудничество, результатом которого стали программы двойных дипломов по направлению «Экономика», успешная совместная учебно-методическая деятельность, а также ряд летних школ для российских и китайских студентов.

Также, в рамках визита Константин Григоричев провел ряд рабочих встреч, первой из которых стала встреча с ректором Ляонинского университета г-ном Пань Ишань.

– Были высказаны предложения сделать Институт Конфуция ИГУ ресурсной площадкой не только для поддержки изучения китайского языка, но и для расширения сотрудничества с Ляонинским университетом по широкому спектру научных направлений, а также начать сотрудничество в сфере совместных научных исследований, – отметил Константин Григоричев.

Диалог и обсуждение программ сотрудничества с китайскими партнерами продолжится в рамках празднования 100-летия ИГУ в октябре этого года.