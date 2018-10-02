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03.10.2018

ИГУ принял участие во Всероссийской тренировке ГО и ЧС

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций, приуроченной к празднованию 86-й годовщины гражданской обороны.

Как сообщает пресс-служба вуза, тренировка проводилась с 1 по 3 октября отделом противопожарной службы и гражданской обороны управления безопасности ИГУ.

Так, прошли тренировки по эвакуации из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. По легенде ЧС стали пожар и землетрясение. Эвакуация сотрудников и обучающихся прошла в учебных корпусах №1 и №9.

Сотрудники управления безопасности ИГУ Дмитрий Искусных и Владислав Ильин провели открытые занятия с работниками и студентами. Темой стала гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера. Кроме того, прошла проверка автоматизированной системы оповещения университета, которая включает сбор руководящего состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, штаба гражданской обороны и руководителей НФГО (нештатное формирование гражданской обороны).

Отметим, что кроме всероссийской тренировки в Иркутском государственном университете с 1 октября проводится месячник гражданской обороны. В рамках мероприятий со студентами и преподавателями проводится обучение защите от современных опасностей: оповещение, сбор, эвакуация из зданий, укрытие в защитных сооружениях, обеспечение средствами индивидуальной защиты, оказание первой доврачебной помощи и так далее. Месячник гражданской обороны завершится 31 октября.

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