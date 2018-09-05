Иркутск в третий раз готовится участвовать в параде российского студенчества

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ 5 сентября прошло заседание оргкомитета парада российского студенчества в Иркутске, тем самым был дан старт подготовки к этому важному студенческому мероприятию.

Напомним, 15 сентября Иркутск в третий раз примет участие в Параде российского студенчества – грандиозной молодежной акции, общероссийском посвящении первокурсников в студенты. В столице Приангарья он в этом году приурочен к столетию высшего образования в Восточной Сибири. В параде примут участие учащиеся всех вузов города, а также части ссузов областного центра.

– Парад российского студенчества – это праздник всего нашего студенчества и мы его не делим на тех, кто получает высшее и среднее образование. Сегодня мы должны сделать праздник для всех наших студентов. Очень важно, чтобы мы здесь в Иркутске показали насколько у нас сплоченная студенческая семья, что университеты, колледжи и техникумы готовы вместе участвовать и в таких праздничных мероприятиях, и, в дальнейшем, сообща ставить задачи, направленные на развитие студенчества, перед руководителями разных уровней, отметил и.о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков.

Как сообщает пресс-служба вуза, 15 сентября в 11.30 студенческие колонны начнут шествие от памятника Александру Третьему по улицам Карла Маркса и Ленина к площади перед стадионом «Труд». Здесь с 12.00 начнется поздравительная часть мероприятия, в которой запланировано выступление официальных лиц, принятие Клятвы российского студента и торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. Завершится парад праздничным концертом, где для участников и гостей выступят творческие коллективы Иркутска. Также организаторы проведут среди студентов розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Организаторами парада в Иркутске выступают Студенческий координационный совет Приангарья, ИГУ, Совет ректоров Иркутской области при поддержке администрации областного центра.