Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск впервые принял международный молодежный фестиваль семьи, любви и верности «Молодежь – нить серебряная связи поколений», который прошел в России в шестой раз. В столице Приангарья местом проведения фестиваля стал Педагогический институт ИГУ.

В фестивале приняли участие представители образовательных организаций Москвы, Волгограда, Набережных Челнов. Участвовала и молодежь Иркутской области – команды Иркутского регионального колледжа педагогического образования и Иркутского госуниверситета, волонтерский отряд «Эволюция», учащиеся школ Иркутска, Слюдянки и поселка Большая речка Иркутского района. Вместе со школьниками на сцену вышли молодые педагоги – родители со своими детьми.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, молодые люди, приехавшие на фестиваль, приняли участие во всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное и начальное общее образование: стратегия развития в современных условиях».

– В рамках круглого стола, который был одним из мероприятий конференции, участники обсудили вопросы готовности молодежи к осознанному родительству, важность участия старшего поколения в трансляции своего опыта, место молодых людей в обогащении своего представления о семье и детях, их воспитании и так далее. Представители других городов донесли опыт подготовки будущих родителей в разных уголках России, образовательной организации, отдельной семьи, – сказала заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ Ольга Зайцева.

Также на фестивале прошел ряд других мероприятий. К примеру, участники показали, как тема, обозначенная на фестивале, реализуется в городе, который она представляет, какие вопросы решает молодежное сообщество образовательной организации и какой вклад вносит каждый в укрепление межпоколенческих связей в семье.

Команды представляли семейные традиции, объединяющие старшие и младшие поколения в семье. По словам участников, это мероприятие «обогатило разнообразием традиций, поддерживаемых в российских семьях, и помогло транслировать опыт семейного общения и взаимодействия».

При помощи фотографий участники познакомились с достопримечательностями города Иркутска, а также представили свой взгляд на места, несущие ценностный смысл для иркутских семей. Кроме того, гости Иркутска предложили свои традиции иркутской молодежи, планирующей создавать семью.

– Фотокросс позволил по-новому взглянуть на наш родной город, узнать много нового, еще больше полюбить его. На сцене разыгрывались целые спектакли, которые помогли создать ощущение праздника и единения сердец в нашем городе! – говорят студенты Педагогического института ИГУ.

Мероприятия завершились торжественной передачей городу Ростову-на-Дону символа фестиваля – пяти сердец, символизирующих семью.