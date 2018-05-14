Иркутским историкам вручены награды Пограничной службы ФСБ РФ

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Почетный нагрудный знак Пограничной службы ФСБ РФ вручен трем иркутским историкам: представителям ИГУ – заведующему кафедрой мировой истории и международных отношений Сергею Кузнецову и доценту кафедры мировой истории и международных отношений Игорю Чапыгину, – а также профессору кафедры философии и социальных наук ИрГУПСа Юрию Петрушину.

Научные работники иркутских университетов с 2013 года входят в состав лекторской группы научно-исследовательского проекта «Российская граница – история и современность». В рамках проекта историки посещали службы и пограничные подразделения Сибирского федерального округа с лекциями по истории Отечества, международным отношениям, истории органов госбезопасности. Проводили занятия военно-патриотической направленности с военнослужащими и членами их семей, учащимися кадетских классов пограничного профиля, встречались с ветеранами-пограничниками, сообщает пресс-служба ИГУ.

– За прошедшие несколько лет плотного и, я считаю, успешного сотрудничества с пограничниками Сибирского федерального округа мы старались максимально интересно строить свою работу с аудиторией, отражать в наших лекционных и практических занятиях самое достоверное, важное и интересное. Среди наших слушателей оказалось много интересующихся историей, весьма интересно было беседовать с ними по самым разнообразным аспектам российской и мировой истории, вместе разбираться в военных событиях и конфликтах, где проявили себя наши «зеленые фуражки». Считаю, что подобные образовательные контакты идут на пользу обеим сторонам, а дружеские связи науки и погранслужбы укрепляют мощь нашей Родины, – сказал Игорь Чапыгин.

По решению офицерского собрания высокие награды преподавателям и научным работникам вручил в Иркутске первый заместитель начальника пограничного УФСБ по республике Бурятия Андрей Кудимов.