Иркутян приглашают посмотреть выставку «Сохранение памяти», посвященную истфаку ИГУ

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Новую виртуальную выставку «Сохранение памяти», посвященную исследованиям исторического факультета Иркутского государственного университета, предлагает вниманию иркутян музей истории Иркутска имени Сибирякова.

Как сообщает пресс-служба вуза, в экспозиции представлены некоторые материалы из историко-этнографических экспедиций, которые вели специалисты исторического факультета ИГУ в течение 30 лет.

Реализация научно-исследовательского проекта по истории Приангарья 19-20 веков началась в 1958 году. У его истоков стояла кафедра истории СССР исторического факультета ИГУ. За 30 лет (по 1989 год) проведено более 50-ти историко-этнографических экспедиций по территории Восточной Сибири: Иркутская область, Красноярский и Забайкальский край, Бурятия и Саха-Якутия.

В результате систематических полевых исследований сформирован огромный архив, который сейчас находится в музее истории Иркутска. Этнографическая часть архива включает в себя предметы крестьянского быта, орудия промыслов. Архивы документов и фотографий – это рабочие журналы и дневники сотрудников экспедиций, содержащие большое собрание записей воспоминаний местных жителей, а в оригиналах и копиях – автобиографии, письма, документы, печатные издания, сводные данные, фотографии. Объем каждого из разделов архива составляет сотни и сотни единиц хранения.

Систематизацией и каталогизированием данных этого проекта занимается научный сотрудник музея истории Иркутска Виктор Антоник, выпускник исторического факультета ИГУ 1979 года. Представленный на выставке материал – это лишь небольшая видимая часть его труда.

– Здесь представлены материалы из повседневности историко-этнографических экспедиций, хранящиеся в фондах музея. Также используются сканированные публикации из газеты «Иркутский университет», – говорит Виктор Антоник. – Эту виртуальную выставку можно считать поздравлением музея и, в частности, выпускников-историков в честь юбилея нашего университета и 60-летия с начала реализации этого научно-исследовательского проекта исторического факультета ИГУ.

Выставка «Сохранение памяти» размещена на сайте Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова.