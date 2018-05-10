Иркутян приглашают провести выходные в ИГУ

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ИГУ приглашает горожан провести вместе предстоящие два выходных дня, сообщает пресс-служба вуза.

12 мая в 11.00 в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124) очередная лекция просветительского проекта «Научные weekend-ы» – «Национальность, этнос, этничность». Лектор – Виктор Дятлов, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ.

12 мая в 14.00 на химическом факультете ИГУ (ул. Лермонтова, 126) начнется Всероссийский химический диктант (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

12 мая в 15.00 – в Ботаническом саду ИГУ пройдет мероприятие «Зеленая юрта». Гостям расскажут о традициях бурятского народа, традиционном жилище бурят – юрте, коновязе (сэргэ), растениях, используемых бурятами в пищу. Посетители увидят обряд окуривания юрты, услышат песни на бурятском языке и чтение улигеров (народных сказаний эпического характера), станут участниками мастер-класса по изготовления традиционного бурятского десерта холисо, приготовляемого из творога и сушеной черемухи. Праздник завершится всеобщим ёхором и угощением.

13 мая в 15.00 – в Ботаническом саду ИГУ пройдет мероприятие «Когда цветет сакура». Пройдут экскурсии по дендрарию с рассказом о сакуре и других раннецветущих деревьях и кустарниках, мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов в стиле оригами и икебаны. Также пройдет лекция о традиционной японской поэзии и лекция о куклах Японии, которая будет сопровождаться показом традиционных японских кукол.