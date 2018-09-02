Иркутянам на очередной «Прогулке» расскажут об истории Белого дома

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Об истории Белого дома в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» горожанам расскажет директор Центра историко-культурного наследия ИГУ, доцент кафедры истории России Александр Ануфриев.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, публичная лекция ученого пройдет 4 сентября, начнется она в 18.00 у Белого дома (бульвар Гагарина, 24).

Белый дом, резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири, дворец Сибиряковых — все это названия одного и того же известного иркутянам здания, ставшего одним из символов столицы Приангарья. В 1918 году именно в нем открылся Иркутский государственный университет, ставший первым высшим учебным заведением на огромной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«Пришлось потрудиться, чтобы привести здание в порядок, поскольку менее чем за год до этого оно было изрядно обстреляно в декабрьских боях 1917 года, когда стало подлинной крепостью красных бойцов . При этом с правой стороны «белого дома», под самыми окнами, находилась свежая братская могила красноармейцов, погибших в памятном для Иркутска декабре», – рассказывается в статье «К вопросу о первых корпусах университета», опубликованной на сайте «К 100-летию ИГУ».

С того памятного 1918 года прошло 100 лет, и все это время Белый дом занимает Иркутский государственный университет. Между тем, история этого здания началась задолго до этого – особняк в стиле ампир был построен в 1804 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Причем изначально он имел желтый цвет, а белым стал после реконструкции в 1906 году.

Подробно и интересно о непростой судьбе Сибирского дворца, его обитателях, современной истории как символа и главного исторического здания ИГУ иркутяне узнают 4 сентября из лекции Александра Ануфриева. Кстати, в конце «Прогулки» пройдет конкурс на знание истории Белого дома, победитель которого получит памятный подарок от университета.