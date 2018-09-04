Иркутянам рассказали об истории Белого дома ИГУ

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Белый дом, резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири, дворец Сибиряковых – все это названия одного и того же известного иркутянам здания, ставшего одним из символов столицы Приангарья. В 1918 году именно в нем открылся Иркутский государственный университет – первое высшее учебное заведение на огромной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом и о некоторых других событиях, связанных с Белым домом и вузом, рассказывал вчера участникам проекта «Прогулки по старому Иркутску» директор центра историко-культурного наследия ИГУ, доцент кафедры истории России Александр Ануфриев, сообщает пресс-служба университета. – Белый дом является знаковым зданием и символом ключевых моментов в истории Иркутска. Летопись его бытования насыщена событиями, связана с именами и судьбами людей, оказавших значительное влияние на жизнь города. Он был местом пребывания Восточно-Сибирского (Иркутского) генерал-губернатора, в революционные годы – местом пребывания Центросибири. А в 1918 году Белый дом стал первым и главным историческим зданием Иркутского государственного университета, – так начал свою лекцию Александр Ануфриев. Тема лекции привлекла более 150 иркутян – это и постоянные участники проекта, и школьники, которых привели неравнодушные учителя, и студенты, и многие другие люди, интересующиеся историей родного города. – О лекции мы узнали от нашего учителя географии, и нам захотелось познакомиться с историей этого величественного здания, – говорят ученицы 10 класса школы № 63 Иркутска Полина Бондарева и Дарья Чернецкая. – Сейчас, например, мы уже знаем год его постройки – 1804. Знаем, что он изначально был желтого цвета, белым стал после революции, а в родной желтый цвет его перекрасили уже в 2006 году. Лекция, начавшись у крыльца административного здания ИГУ, плавно перешла внутрь Белого дома, где участников вместил в себя губернаторский зал. Также плавно вел свой рассказ Александр Ануфриев, умело вплетая в художественную часть исторические факты и цифры. Лектор, в том числе, озвучил и некоторые неизвестные широкой публике данные об иркутском университете, обнаруженные им в ходе работы в Государственном архиве Российской Федерации. – В 1916 году министр народного просвещения предложил создать в Иркутске высшее учебное заведение. Вопрос был вынесен на государя-императора, который дал на это свое высочайшее благословение. Тогда же министерство народного просвещения предложило царю создать университет в 1919 году в честь 25-летия его восшествия на престол и присвоить вузу его имя. Таким образом, университет в Иркутске должен был называться как императорский университет Николая II, но помешали последующие за этим всем известные события, – сказал лектор. По итогам основной части своей лекции Александр Ануфриев провел небольшую викторину. Призами в ней стали несколько экземпляров Азбуки ИГУ – это специальное издание, вышедшее ограниченным тиражом ко дню рождения университета. В ней каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект университета. – В Иркутске прожила всю свою сознательную жизнь, но, к своему стыду, о Белом доме знала только то, что это историческое здание и в нем размещается научная библиотека университета. Сегодня для меня был день открытий – я побывала в этом ранее закрытом для меня здании, своими руками прикоснулась к истории, узнала о совершенно неизвестных мне исторических событиях и много нового об Иркутском университете, – поделилась своими впечатлениями слушательница лекции Наталья Фролова. Участники «Прогулок…» не ограничились посещением только губернаторского зала, лекции продолжились и в соседних помещениях Белого дома, все еще хранящих свое былое величие. А Александр Ануфриев продолжал погружать слушателей в ту эпоху, когда в Белом доме работали и жили генерал-губернаторы Восточной Сибири. – Сегодняшняя прогулка мне очень понравилась, особенно интересно было услышать результаты исследований в архиве нашего преподавателя Александра Валерьевича Ануфриева. Было бы прекрасно, если бы к октябрю появится новая книга «Очерки истории ИГУ», а в Белом доме – выставка про наш университет, – сказал магистрант исторического факультета ИГУ Виталий Ткачев. С того момента, как порог только построенного Сибирского дворца переступил его первый хозяин, купец первой гильдии, городской голова Ксенофонт Сибиряков, минуло 214 лет. За это время у здания не единожды менялись владельцы, оно пережило страшные пожары 1879 года, которые уничтожили значительную часть города, и революционные годы, когда его фасад испещряли выбоины от пуль и осколков. Сегодня Белый дом – это памятник архитектуры федерального значения, один из важнейших символов Иркутска. В своем третьем столетии он накрепко связан с Иркутским государственным университетом – первым вузом Восточной Сибири и Дальнего Востока. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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