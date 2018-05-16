Иркутянам в ботаническом саду рассказали о бурятских и японских традициях

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - К традиционной бурятской и японской культурам прикоснулись в конце прошлой недели посетители Ботанического сада биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета. Как сообщает пресс-служба ИГУ, здесь специалисты сада и Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ в рамках совместного проекта «Неравнодушная природа» специально для горожан организовали два интересных мероприятия. Первое – этноботанический праздник «Зеленая юрта». На мероприятии студенты и преподаватели кафедры бурятской филологии ИФИЯМ ИГУ рассказали о том, какие травы, цветы и плоды традиционно используются в бурятской кухне, угостили гостей традиционным бурятским десертом с черемухой – холисо, сделанным по старинному рецепту, и пели песни. Неоднократный призер конкурсов сказителей Андрей Хорхенов исполнил одно из древних сказаний бурятского народа – улигер. Финалом мероприятия стал объединивший всех присутствующих в общий хоровод танец ёхор. – К сожалению, в современном мире мы теряем свою национальную идентичность. Поэтому подобные мероприятия помогают сохранять себя как нацию нам – бурятам, а другим дают некое представление о наших традициях и культуре, – говорит одна из посетительниц Диана Шоноева. Второе мероприятие прошло в честь Года Японии в России. Соответственно, посвящено оно было стране восходящего солнца и называлось «Когда цветет сакура». Гости Ботанического сада гуляли по дендрарию в сопровождении специалистов-ботаников, которые рассказывали о сакурах и других раннецветущих деревьях и кустарниках, слушали лекции о традиционной японской культуре, в частности о куклах страны восходящего солнца, которые являются, прежде всего, элементом изобразительной культуры и религиозной символики. Также они принимали участие в мастер-классах по искусству икебаны и изготовлению бумажных журавликов в технике оригами. – Всегда интересовался японской культурой. Одно время просто бредил самураями, даже изучал бусидо – это их кодекс. Стараюсь посещать мероприятия, где рассказывают о Японии и культуре народа этой страны. Вот и данное мероприятие оказалось очень интересным, тем более оно получилось таким разноплановым и затрагивающим неизвестные для меня страницы японской культуры, – сказал иркутянин Николай Седов. Отметим, что Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ открыт для всех посетителей. Здесь регулярно проходят культурно-просветительские мероприятия. Например, в ближайшую субботу Ботанический сад приглашает иркутян к 19.00 на праздник «Цветы, звезды и стихи», который пройдет в рамках международной акции «Ночь музеев». Гостей ждут ботанические и орнитологические экскурсии, выступления творческих коллективов, лотерея, призами в которой будут саженцы, выращенные в Ботаническом саду. Дети побывают в гостях у Кикиморы, узнают много интересного о лекарственных травах, примут участие в увлекательном квесте и получат памятные подарки. В течение вечера будет работать поэтическая площадка, а когда на сад опустится ночь, то откроется астрономическая площадка, где будет возможность понаблюдать за звёздами в телескоп и прослушать астрономическую лекцию от профессора ИГУ Сергея Язева. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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