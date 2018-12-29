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29.12.2018

Иркутяне в новогоднюю ночь услышат бой курантов

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Впервые над Иркутском прозвучат куранты. Причем произойдет это символично в новогоднюю ночь, а услышать их бой смогут иркутяне, которые ровно в 12.00 окажутся в районе сквера Кирова перед Институтом филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ. На правом пилоне этого здания и установлены часы с курантами, сообщает пресс-служба вуза.

Большой круглый циферблат на правом пилоне здания ИФИЯМ ИГУ появился осенью этого года. Тогда университет при поддержке мэрии Иркутска восстановил архитектурный облик центрального фасада института (кстати, в следующем году на левом пилоне планируется разместить изображение Белого дома, как одного из символов ИГУ).

Часы прибыли в университет из Санкт-Петербурга. Исполнены они специально для сибирских условий. Причем, несмотря на классический внешний вид, имеют вполне современную начинку. В частности, электронный блок управления с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку), с помощью которого можно загрузить любую музыку или звуки и проигрывать их горожанам через два внешних динамика. Кроме того, в циферблат встроена светодиодная подсветка.

Между тем, настроить часы получилось не сразу, а только после нескольких попыток и консультаций со специалистами фирмы-поставщика.

– Оказывается, они через спутник синхронизируются с Гринвичем. При этом в блоке управления нужно было указать часовой пояс. В результате проведенных работ точное время они стали показывать после 20-го октября. Ну, а бой курантов будет звучать только по согласованию с мэрией. Вчера мы, кстати, в очередной раз проверили звук – все в норме, – сказал главный инженер ИГУ Николай Фролов.

Отметим, что на настоящий момент в часы загружен лишь бой курантов. Повторимся, он прозвучит в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Будут ли часы в дальнейшем отбивать каждый час, раз в день или еще реже – это решится позже по согласованию с мэрией Иркутска.

– Мы хотим сделать приятное всем иркутянам. И было бы великолепно, если у Иркутска появится еще один символ, или традиция, как, например, в Кронштадте, где один раз в сутки стреляет пушка, – сказал и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков.

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