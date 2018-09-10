Команда ИГУ завоевала семь медалей на открытом чемпионате и первенстве Иркутска по спортивному ориентированию

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Команда Иркутского государственного университета завоевала семь медалей на открытом чемпионате и первенстве Иркутска по спортивному ориентированию «Золотая осень – 2018». Соревнования прошли 8-9 сентября на территории курорта «Ангара». Команды соревновались в двух дисциплинах: кросс-спринт и кросс-выбор. В первой дисциплине представители ИГУ заняли три первых места: среди девушек до 18 лет – Анастасия Антачева, студентка 1 курса Института математики, экономики и информатики, среди мужчин – Илья Разаренов, студент геологического факультета, среди женщин – Мария Холомянская, студентка факультета сервиса и рекламы. Отметим, что в кросс-спринте также отличились и другие члены команды ИГУ: студент геологического факультета Бадма Гунгаев (9 место), студент исторического факультета Владимир Брытков (18 место), студентка Института социальных наук Евгения Шелепова (6 место). Вторая дисциплина – кросс-выбор, отличалась от первой наличием контрольных пунктов. И опять студенты ИГУ показали отличные результаты. Так, повторили свои результаты Анастасия Антачева, Мария Холомянская и Илья Разаренов, заняв первые места в своих группах. Владимир Брытков на этот раз стал третьим. Показали хорошие результаты, но не вошли в число призеров тренер команды Андрей Павлов, пропустивший вперед своих воспитанников и занявший четвертое место, а также Евгения Шелепова с седьмым местом в своей группе. По итогам соревнований тренер команды, мастер спорта России, судья всероссийской категории, преподаватель кафедры физкультурно-оздоровительного центра ИГУ Андрей Павлов рассказал о спортивном ориентировании, которое активно развивается в Иркутском государственном университете. – Ровно 17 лет назад я начал заниматься спортивным ориентированием. Мой отец привел меня в клуб туризма «Баргузин», действующий на территории моей родной школы. Поначалу я не решался зайти в кабинет, где проходили занятия и даже собирался уйти, однако отец настоял на том, чтобы я все-таки попробовал себя в этом новом для меня деле. Преодолев свой страх, я вошел в аудиторию – именно так началась моя история взаимоотношений со спортивным ориентированием, которому я служу верой и правдой со второго класса. – Почему спортивное ориентирование – это интересно и актуально? – Ориентирование – это своего рода игра: ведущий задает загадку, которую нужно разгадать при помощи карты местности. Люди любят играть в игры, ведь это азартно и захватывающе. – В чем, по вашему мнению, заключается популярность данного вида спорта? – Любой человек по своей натуре ориентировщик. Каждый день каждому из нас нужно решить, как попасть из дома до учебы, работы, как доехать в кафе или кино, каким путем добраться на встречу с друзьями. С появлением умных «гаджетов» мы все пользуемся навигационными приложениями, такими как 2GIS, Яндекс-карты и десятками других для решения наших бытовых задач. Цель всех подобных приложений – ускорить процесс поиска необходимых нам мест, а целью ориентирования, как вида спорта, как раз и является прохождение необходимой дистанции за наименьшее время при помощи карты. Для студентов ориентирование интересно в первую очередь тем, что большинство ребят с поступлением в высшее учебное заведение начинают вести самостоятельную жизнь, особенно это касается иногородних ребят. С 1 сентября весь мир становится новым, и ориентироваться в нем теперь уже надо самому без помощи взрослых, а умение пользоваться картой и ориентироваться в пространстве может не раз пригодиться. Тем более что занятия по ориентированию подходят для студентов с любой физической подготовкой, а сам процесс ориентирования чаще всего проходит на открытом воздухе, тем самым определяя ориентирование как отличный развивающий и укрепляющий вид физической активности. – Как проходила подготовка к новому учебному году? – Секция спортивного ориентирования Иркутского государственного университета готовилась все лето. Ребята занимались на лыжной базе ИГУ, выезжали на соревнования и учебно-тренировочные сборы. Ежедневно, за исключением воскресенья, у нас было по две тренировки, ведь цели на сезон у команды довольно амбициозные. – Например? – Мы стремимся регулярно ставить перед собой все более сложные цели. И они у каждого члена команды довольно различны. Кто-то из ребят готовится к тому, чтобы выполнить норматив мастера спорта России, а кто-то еще только выполнить II или I спортивный разряд. Если говорить об общей цели, то самая высокая планка на сезон – попасть на студенческий Чемпионат Европы, задача очень трудная, но, если не ставить перед собой больших целей, не достигнешь и малых. Прошлый сезон для нашей команды оказался крайне удачным, ребята стали победителями спартакиады образовательных организаций высшего образования Иркутской области. В копилке нашей команды призовые места на чемпионатах области, Сибири и всероссийских соревнованиях. Особо можно отметить тот факт, что во всех соревнованиях у нас были призовые места! – Ваши пожелания тем, кто захотел бы связать свою жизнь с этим видом спорта? – В первую очередь верить в себя, не бояться трудностей и идти к своей цели, несмотря на подстерегающие впереди препятствия. Интервью Александра Губарева, управление информационной политики ИГУ ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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