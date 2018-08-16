|Общество
|17.08.2018
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Международный Байкальский фестиваль интеллектуальных игр состоится 18-19 августа в Научной библиотеке ИГУ
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Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124) 18-19 августа пройдет один из самых престижных и старейших в Сибири очных турниров по интеллектуальным играм – Байкальский фестиваль интеллектуальных игр.
Как сообщает пресс-служба вуза, проводится он уже в пятнадцатый раз Иркутским государственным университетом и творческой группой IQGame при поддержке правительства Иркутской области, федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь» и клуба молодых ученых «Альянс».
В пятнадцатом Байкальском фестивале примут участие 40 команд, участники которых приехали в Иркутск из двух стран (Украина, Казахстан) и десяти регионов России: Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, Иркутской, Новосибирской, Томской и Мурманская областей, Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга.
Почетным гостем интеллектуальных игр станет Илья Бер, российский телеведущий, публицист, чемпион мира по «Что? Где? Когда?», автор и редактор телевикторин «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».
Открытие Кубка пройдет 18 августа в 11.00, в числе приглашенных официальных лиц: министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула, президент клуба молодых ученых «Альянс» Алексей Петров.
Байкальский фестиваль интеллектуальных игр проводится по играм:
По итогам турнира победитель получит Кубок и право представлять Сибирь на чемпионате России по «Что? Где? Когда?».
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