Международный Байкальский фестиваль интеллектуальных игр состоится 18-19 августа в Научной библиотеке ИГУ

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124) 18-19 августа пройдет один из самых престижных и старейших в Сибири очных турниров по интеллектуальным играм – Байкальский фестиваль интеллектуальных игр.

Как сообщает пресс-служба вуза, проводится он уже в пятнадцатый раз Иркутским государственным университетом и творческой группой IQGame при поддержке правительства Иркутской области, федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь» и клуба молодых ученых «Альянс».

В пятнадцатом Байкальском фестивале примут участие 40 команд, участники которых приехали в Иркутск из двух стран (Украина, Казахстан) и десяти регионов России: Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, Иркутской, Новосибирской, Томской и Мурманская областей, Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Почетным гостем интеллектуальных игр станет Илья Бер, российский телеведущий, публицист, чемпион мира по «Что? Где? Когда?», автор и редактор телевикторин «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

Открытие Кубка пройдет 18 августа в 11.00, в числе приглашенных официальных лиц: министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула, президент клуба молодых ученых «Альянс» Алексей Петров.

Байкальский фестиваль интеллектуальных игр проводится по играм:

«Что? Где? Когда?» – спортивная версия телевизионной игры, в которой все команды в течение минуты должны одновременно ответить на заданные вопросы;

«Брейн-ринг» – участие принимают две команды, участники каждой из них должны ответить на заданный вопрос быстрее соперников;

«Своя игра» – аналог телевизионной игры, в которой каждый участник может сразиться за звание «лучшего из лучших»;

«Эрудит-Квартет» – командный вариант «Своей игры», в которой участие принимают четыре представителя от команды.

По итогам турнира победитель получит Кубок и право представлять Сибирь на чемпионате России по «Что? Где? Когда?».

СПРАВКА:

Творческая группа IQGame более десяти лет занимается продвижением интеллектуального досуга среди жителей Иркутской области. За это время реализованы такие крупные интеллектуальные проекты, как IQGame QUIZ Project и Байкальский лагерь интеллектуальных игр, Кубок мэра Иркутска по интеллектуальным играм, школьная лига Иркутской области по «Что? Где? Когда?».