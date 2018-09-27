Международную спартакиаду провел ИГУ к своему столетию

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете прошла международная спартакиада по четырем видам спорта. Участие в ней приняли команды вузов Иркутска, а также две иностранные сборные – генерального консульства Республики Корея в Иркутске и китайских студентов ИГУ.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, открылись соревнования 21 сентября в спортивном зале университета в здании Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. На торжественной церемонии участников приветствовала заведующая физкультурно-оздоровительным центром ИГУ, мастер спорта Раиса Проходовская и начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула.

В этот же день прошли состязания по стритболу, называемым по-другому уличным баскетболом. Его главные отличия от традиционного направления – вполовину меньший размер игровой площадки, а соответственно, всего одно кольцо и по три человека в команде.

Все матчи в стритболе прошли в крайнем напряжении, как говорится, невзирая на звания и подданство. Несмотря на все проявленные морально-волевые качества и достойную игру иностранные спортсмены не смогли обыграть иркутских студентов. В итоге, среди юношей места распределились так: первое место – ИрГУПС, второе место – ИРНИТУ-1, третье место – БГУ. У девушек золотые медали оказались у команды ИГУ-2, второе место занял ИРНИТУ, третье – команда ИГУ-1.

На следующий день прошли соревнования по волейболу среди женских и мужских студенческих команд. По результатам, команды ИГУ вошли в тройку призеров: серебро у девушек и бронза у юношей. Первые места достались ИРНИТУ. Студенты ИРГУПС – на втором месте. Среди девушек третьими стали студентки БГУ.

В этот же день прошел турнир по настольному теннису, в котором студенты Иркутского государственного университета заняли второе место. Первыми стали студенты ИРНИТУ, третьими – команда ИрГУПС.

Завершил спартакиаду шахматный турнир. Проходил он под негласным девизом «100 спортсменов в честь 100-летия ИГУ». И он был выдержан, одновременно на 50 досках играли 100 человек – студенты, профессорско-преподавательский состав ИГУ, выпускники госуниверситета и бывшего педагогического университета. В числе участников играли известные иркутские шахматисты: Валентин Крон, Георгий Гинзбург, Юрий Ясюкевич, Олег Кузьмин, Петр Краснопееев, Виктор Григоров, Валерий Русанов.

Отметим, в шахматах подсчет результатов шел по разным категориям участников.

Мужчины: первое место – Алексей Сидоренко (выпускник Педагогического университета), второе место – Валентин Крон (выпускник ИГУ), третье место – Георгий Гинзбург (выпускник ИГУ).

Женщины: первое место – Тамара Шульга (выпускница ИГУ), второе место – Юлия Каретникова (выпускница БГУ), третье место – Наталья Грехнева (выпускница Педагогического университета).

Юноши: первое место – Михаил Галенпольский (ИГУ), второе место – Никита Нуки (ИРНИТУ), третье место – Александр Савельев (ИГУ).

Девушки: первое место – Яна Грехнева (ИГУ), второе место – Алена Грехнева (ИГУ), третье место – Анастасия Андреева (ИГУ).