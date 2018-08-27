На Байкале на базе ИГУ завершился спортивно-танцевальный лагерь

Ольхонский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершил работу спортивно-танцевальный лагерь, прошедший на базе Иркутского государственного университета, которая расположена на берегу Куркутского залива Байкала в бухте Радость-2. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Третий год подряд спортивно-танцевальный отдых на берегу Байкала организовывает танцевальный коллектив «Инсайт» ИГУ (руководитель Маргарита Цыганова). И если раньше в нем участвовали только студенты классического университета, то в этот раз лагерь расширил свои границы и принял студентов других вузов Иркутска.

– Главная особенность лагеря – это авторская программа всех игр, конкурсов и тренировок, подготовленная нашими тренерами. В этом году все началось с тимбилдинга – это важнейшее мероприятие, от которого многое зависит. Результатом тимбилдинга стала сплоченная и яркая команда, которая была нацелена на результат в течение всей смены, – отметила Маргарита Цыганова.

Важным составляющим программы являлись ежедневные тренировки – синтез различных видов фитнеса, пластичность и грациозность участников полностью раскрыл мастер-класс по танцевальному направлению дэнсхолл. Все тренировки чередовались с такими конкурсами, как караоке, музыкальная азбука, «Своя игра» и т.д. Причем, конкурсы проводились не в своем классическом виде, а в танцевальном стиле. Все вместе это создавало неповторимую атмосферу танца, спорта и дружбы.

– Мы много танцевали и тренировались, смеялись и валялись в песке, играли и упорно, через боль, трудились – это было очень здорово! Я познакомилась с интересными, позитивными и душевными людьми и прекрасно провела время на любимом Байкале. Спасибо «Инсайту» за это! – поделилась своими впечатлениями участница Любовь Мартынова.

Одним из главных мероприятий в рамках лагеря стала «Спортивная гонка Инсайт». Ради победы каждой команде пришлось пройти множество испытаний, в которых участники доказали не только свою силу и выносливость, но и сплоченность.

– Всего три дня, но какие! Все это время мы наполнили смехом, улыбками, безумными танцами, шутками, историями, разговорами до самого утра, тренировками, после которых едва передвигались. Там я почувствовала, что нахожусь в своем месте, со своими людьми. Мы стали командой, одним целым. С такими людьми море по колено, – оставила свой отзыв участница Анастасия Сальникова.

Лагерь завершился, но впечатлений участникам, по их заверениям, хватит на весь учебный год, а дружбы – на всю жизнь.