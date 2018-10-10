На биофаке ИГУ открылась выставка картин Венедикта Бычкова

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Открытие выставки картин «Времена года» кандидата биологических наук Венедикта Бычкова прошло на биолого-почвенном факультете ИГУ 10 октября. Как сообщает пресс-служба вуза, Венедикт Бычков долгие годы работал доцентом кафедры почвоведения биолого-почвенного факультета, был создателем и долгие время заведующим Восточно-Сибирским музеем почвоведения при ИГУ. По его признанию, художественным искусством он заинтересовался еще до Второй мировой войны (прошел ее в Японии). Первые крупные работы он начал писать с 1978 года. В настоящее время выставки его работ проходят регулярно на разных площадках Иркутска. Крупнейшей среди них является биолого-почвенный факультет ИГУ. Например, в январе 2017 года на факультете прошла персональная выставка, приуроченная к 95-летию Венедикта Бычкова. На открытии выставки и.о. ректора ИГУ академик Игорь Бычков выступил не только как глава университета, а как близкий родственник Венедикта Бычкова. – Сегодня очень приятно поздравить вас с открытием выставки и сказать слова благодарности от многих тех, кто с вами работал, кого вы учили. Ваш творческий подход и вкус нашли отражение в вашей преподавательской и научной деятельности. И очень приятно, что в рамках столетия у нас проводятся такие мероприятия, как сегодня, которые позволяют нам – студентам, преподавателям, администрации университета – общаться между собой в непосредственной обстановке, свободно, а это очень важно. И еще. Дядя Веня, твои сегодняшние картины такие светлые и радостные. Скажу больше, они по-настоящему летние, несмотря на их осеннюю тему. И это не критика, а признание твоего таланта, – сказал и.о. ректора. КООРДИНАТЫ: Выставка «Времена года» будет работать до 10 ноября 2018 года в аудитории №211 биолого-почвенного факультета ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игорь бычков

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