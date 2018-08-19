На букву «Ф» в «Азбуку ИГУ» вписали фундаментальность

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Азбуке ИГУ» опубликовали статью по теме «фундаментальность» – на букву «Ф». Как сообщает пресс-служба ИГУ, динамично развиваясь в настоящее время, университет сохранил базовые принципы классического образования, в том числе главное свойство процесса обучения – фундаментальность. Фундаментальность образования дает широкие и глубокие знания, что в дальнейшей жизни обеспечивает преимущества перед теми, кто не имеет подобной подготовки. Ориентация на фундаментальность образования вкупе с использованием современных технологий позволяет студентам развиваться всесторонне: выпускники университета готовы к непрерывному развитию, они умеют учиться, их приобретенные исследовательские навыки имеют решающее значение в профессиональной деятельности и способствуют карьерному росту, а понимание универсальной картины мира позволяет свободно лавировать в суровых реалиях жизни. СПРАВКА: Ко дню рождения университета на сайте ИГУ начат новый проект, получивший название «Азбука Иркутского государственного университета», где каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект вуза. Несмотря на то, что никакого алфавита не хватит, чтобы показать все достижения ИГУ, Азбука подчеркивает всю масштабность и исключительность университета. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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