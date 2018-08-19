|Общество
|20.08.2018
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На букву «Ф» в «Азбуку ИГУ» вписали фундаментальность
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Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Азбуке ИГУ» опубликовали статью по теме «фундаментальность» – на букву «Ф».
Как сообщает пресс-служба ИГУ, динамично развиваясь в настоящее время, университет сохранил базовые принципы классического образования, в том числе главное свойство процесса обучения – фундаментальность.
Фундаментальность образования дает широкие и глубокие знания, что в дальнейшей жизни обеспечивает преимущества перед теми, кто не имеет подобной подготовки.
Ориентация на фундаментальность образования вкупе с использованием современных технологий позволяет студентам развиваться всесторонне: выпускники университета готовы к непрерывному развитию, они умеют учиться, их приобретенные исследовательские навыки имеют решающее значение в профессиональной деятельности и способствуют карьерному росту, а понимание универсальной картины мира позволяет свободно лавировать в суровых реалиях жизни.
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