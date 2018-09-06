На торжественные приемы в честь столетия ИГУ планируется пригласить Владимира Путина и Дмитрия Медведева

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 6 сентября, в правительстве Иркутской области под председательством губернатора Сергея Левченко прошло заседание организационного комитета по подготовке празднования 100-летия Иркутского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, открывая заседание, глава региона заострил внимание на некоторых аспектах празднования юбилея ИГУ. Так, Сергей Левченко сказал о торжественных приемах (26-27 октября), на которые оргкомитет планирует пригласить президента России Владимира Путина, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, депутатов Государственной Думы, Совета Федерации и представителей научного сообщества. Также губернатор упомянул всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Современные проблемы профессионального образования. Опыт и пути решения» (16-18 октября), в числе участников и почетных гостей которой планируются полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло, представители министерства образования, Государственной Думы, Совета Федерации, СО РАН и ведущих вузов России.

И.о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков как основной спикер заседания представил участникам отчет о выполнении мероприятий плана празднования 100-летия университета. При этом руководитель вуза подчеркнул, что работа ведется, в большей степени, по вековому юбилею не только университета, а всей системы высшего образования Восточной Сибири и Дальнего Востока. Глава ИГУ рассказал об основных крупных мероприятиях, которые уже реализовал или планирует реализовывать вуз. В числе предстоящих – концерт во дворце спорта «Труд», праздничное мероприятие, посвященное 90-летию профкома студентов ИГУ, торжественный прием в музыкальном театре имени Загурского, открытие памятника первому ректору вуза Моисею Рубинштейну и другие. Также Игорь Бычков проинформировал о некоторых других планах университета, озвучил проблемные вопросы и обратился с просьбой к Сергею Левченко провести торжественный прием в губернаторском зале Белого дома в день 100-летия университета.

Руководитель аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Авдеев предложил придать «региональное звучание» празднованию 100-летия ИГУ – привлечь местное самоуправление, увеличить информационную поддержку. Сергей Левченко поддержал идею и предложил также привлечь к празднованию и другие вузы региона.

Участвующий в заседании депутат Государственной Думы Сергей Тен поднял тему выставки ИГУ и круглого стола «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», которые пройдут в Госдуме на следующей неделе, и подчеркнул необходимость участия в этих мероприятиях членов правительства Иркутской области. По словам Сергея Тена, это еще одна возможность представить регион с точки зрения высшего образования и научного потенциала, особенно актуальных в свете создания в стране 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня.