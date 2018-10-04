На здании Пединститута ИГУ появилась мемориальная доска Владимиру Асееву

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске увековечили память об основателе восточно-сибирской научной школы психологии Владимире Асееве. 2 октября на здании Педагогического института Иркутского государственного университета по адресу улица Сухэ-Батора, 9, где работал Владимир Асеев, установлена мемориальная доска. В торжественном открытии памятного знака приняли участие его коллеги, ученики, студенты и родственники, сообщает пресс-служба вуза.

Владимир Григорьевич Асеев (1931-2016) – доктор психологических наук, профессор, один из основоположников психологии труда в СССР, автор оригинальной концепции по проблеме монотонии труда, основатель психологической школы в Восточной Сибири. В Иркутском государственном педагогическом университете проработал с 1960 по 2014 год.

– Владимир Григорьевич более 40 лет работал в педагогическом университете – был проректором по науке, возглавлял открытый им факультет психологии, кафедру психологии. Он инициировал открытие диссертационного совета по защите кандидатских, а затем и докторских диссертаций по психологии и педагогике. Под его руководством защищено более 40 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом восьми докторских диссертаций. Владимир Григорьевич Асеев оставил после себя достойную смену, – сказал директор Педагогического института ИГУ Александр Семиров.

Фото пресс-службы ИГУ

О достойной смене и уникальном наследии сказала также заведующая кафедрой психологии образования и развития личности Педагогического института ИГУ Лариса Скорова. Она отметила, что помимо всего прочего, Владимир Асеев стоял у истоков создания факультета психологии в ИГУ.

– Владимир Григорьевич понимал насколько важно организовать подготовку психологов для сферы образования в нашем городе. Сегодня направления научных исследований, которые были заданы Владимиром Григорьевичем, реализуются, в том числе, нашей кафедрой. В этом смысле мы чувствуем себя продолжателями его традиций. Владимир Григорьевич всегда поражал глубиной своей мысли, своими энциклопедическими знаниями. Всю свою душу, все свои знания он передал своим ученикам. Он всегда был удивительным собеседником, расположенным к людям. Сегодня мы продолжаем его дело, и думаю, что Владимир Григорьевич нами бы гордился, – сказала Лариса Скорова.

На торжественном открытии также выступили профессор кафедры психологии образования и развития личности Ирина Кыштымова, заведующий кафедрой психодиагностики и практической психологии Вячеслав Петров, профессор кафедры культурологии и управления социальными процессами Института социальных наук ИГУ Александр Карнышев.

– Папа был очень скромным человеком и, скорее всего, он был бы не очень рад сегодняшнему событию. Но наша семья считает, что он достоин такой памяти – мемориальной доски на здании, в котором он провел большую часть своей жизни. Мы признательны за память о нем, – сказала Жанна, дочь Владимира Асеева.

Участники памятного мероприятия отметили, что открытие мемориальной доски Владимиру Асееву – это, в первую очередь, оценка труда, огромного вклада, который он внес в психологическую науку, практику и образование области и страны.