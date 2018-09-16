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17.09.2018

Первокурсники ИГУ выбрали для себя хобби

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ярмарка студенческих объединений прошла в Иркутском государственном университете в минувшую пятницу. Здесь студенты, в основном первокурсники, выбирали для себя занятия, которыми они хотят заниматься вне учебы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Иркутском университете действует большое количество различных клубов, секций, объединений и организаций по самым различным направлениям деятельности. Все это позволяет студентам параллельно учебной деятельности заниматься интересным делом, развиваться всесторонне.

На ярмарке представители студенческих объединений рассказывали о направлениях своей деятельности, о важности проводимой работы, говорили о вкладе каждого в общее дело, правах и обязанностях участников.

– Еще в школе знала, что в «госе» активно развивается движение интеллектуальных игр, а сегодня с ними здесь познакомилась. Попробую двигаться вместе с ними, – сказала первокурсница Кира Литвиненко.

Некоторые объединения визуализировали свою работу на экранах мониторов, другие представили красочные буклеты. Секция горного туризма, например, помимо яркой презентации об экспедиции на Эльбрус, развернула палатку и приложила различные туристические принадлежности.

– Честно, я пришла просто посмотреть, а потом меня привлекло волонтерское движение. Хочу отметить, что это объединение представляла очень активная и дружелюбная девушка. Она очень понятно рассказала обо всех мероприятиях и о том, что нас ожидает. В результате я записалась к волонтерам, – сказала студентка факультета психологии ИГУ Дарья Быченкова.

После окончания мероприятия, организаторы из числа членов профкома студентов ИГУ отметили, что первокурсники, как минимум, получили представление о многообразии внеучебной деятельности в ИГУ, при этом подавляющее большинство пришедших выбрали себе то или иное студенческое объединение.

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