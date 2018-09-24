Первокурсники Юридического института ИГУ стали участниками двух крупных институтских мероприятий

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Активные выходные прошли у первокурсников Юридического института Иркутского государственного университета. Они стали участниками двух крупных институтских мероприятий: экологической акции по высадке деревьев и традиционно-ознакомительного Кубка первокурсника. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Первой стала экологическая акция, прошла она около Юридического института ИГУ. Стоит отметить, что это мероприятие также приобрело статус традиционного, так как саженцы студенты-юристы высаживали уже два раза – в 2016 году у главного входа Научной библиотеки им. В.Г. Распутина ИГУ и в 2017 году на территории своего института. Деревья прижились, заметно подросли и стали радовать преподавателей и студентов университета своими листьями, окрашенными в ярко-красные и золотистые тона, а территория института с зелеными посадками получила негласное название «Аллея первокурсников». В этом году аллея пополнилась еще некоторым количеством саженцев рябины.

– В Юридическом институте ИГУ продолжена еще одна добрая университетская традиция. Каждый год аллея первокурсников нашего института пополняется новыми деревьями. Очень хочется, чтобы деревья, которые вы сегодня посадите, росли и укреплялись, как и ваши знания, которые вы получаете в нашем институте, – сказал заместитель директора Юридического института ИГУ, старший преподаватель кафедры судебного права Артем Гавриленко.

Второе мероприятие – Кубок первокурсника – прошло в воскресенье. Участники демонстрировали не только свою физическую подготовку и ловкость, но и логическое мышление, умение работать в команде, лидерские качества в 15-ти заданиях-станциях: «Экзамен», «Музыкальный этап», «Деканат», «98 дней до сессии», «Угадай что», «Субботник», а также в командной эстафете и решении различных правовых задач и др.

– Кубок первокурсника оставил после себя только положительные эмоции. Не было такой станции, где с легкостью можно было бы выполнить требуемое задание – для победы необходимо было сплотиться, показать умение работать в команде. Особенно запомнилось задание, связанное с представлением сказки на юридическую тематику, а также попытка сдать экзамен самому требовательному в мире преподавателю, – поделился впечатлениями студент Михаил Андреев.

Победителями стала сборная команда «Захват заложника», на втором месте – команда «Спарта», на почетном третьем – команда «Ослепительная восьмерка».

– Это первое в новом учебном году выездное масштабное мероприятие, которое для первокурсников организовывает профсоюзная организация нашего института. Формат квеста прекрасно подходит для сплочения малознакомых людей в дружный студенческий коллектив. Игроки получили положительные эмоции, обрели новые знания, продемонстрировали скорость мышления, ловкость, внимательность и, что самое главное, умение дружить, понимать и уважать друг друга, – сказала председатель профбюро Юридического института ИГУ Елизавета Купрякова.

По итогам Кубка первокурсника победители и призеры соревнований отмечены памятными призами и подарками профсоюзной организации Юридического института ИГУ и партнеров мероприятия.