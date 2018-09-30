Почта России выпустит конверт к 100-летию ИГУ

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Почта России выпустит в обращение художественный маркированный конверт в честь 100-летнего юбилея ИГУ, а также праздничный почтовый штемпель для его спецгашения.

Как сообщает пресс-служба вуза, на конверте изображен один из символов ИГУ – памятник архитектуры федерального значения известный как Белый дом. В этом здании открылся университет 27 октября 1918 года, став первый высшим учебным заведением во всей Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Тираж конвертов составит 100 тысяч экземпляров.

Первые конверты можно будет приобрести 26-го октября во время проведения торжественного приема в честь 100-летия ИГУ в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Причем только в этот день УФПС Иркутской области организует торжественное гашение филателистической продукции. Специально к событию готовится к выпуску праздничный почтовый штемпель, на котором будет размещено графическое изображение Белого дома и надписи: «Иркутский государственный университет», «100 лет».

В отделения почтовой связи Иркутской области конверты, выпущенные к 100-летию ИГУ, поступят в конце октября.