ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Общество
01.10.2018

Почта России выпустит конверт к 100-летию ИГУ

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Почта России выпустит в обращение художественный маркированный конверт в честь 100-летнего юбилея ИГУ, а также праздничный почтовый штемпель для его спецгашения.

Как сообщает пресс-служба вуза, на конверте изображен один из символов ИГУ – памятник архитектуры федерального значения известный как Белый дом. В этом здании открылся университет 27 октября 1918 года, став первый высшим учебным заведением во всей Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Тираж конвертов составит 100 тысяч экземпляров.

Первые конверты можно будет приобрести 26-го октября во время проведения торжественного приема в честь 100-летия ИГУ в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Причем только в этот день УФПС Иркутской области организует торжественное гашение филателистической продукции. Специально к событию готовится к выпуску праздничный почтовый штемпель, на котором будет размещено графическое изображение Белого дома и надписи: «Иркутский государственный университет», «100 лет».

В отделения почтовой связи Иркутской области конверты, выпущенные к 100-летию ИГУ, поступят в конце октября.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске