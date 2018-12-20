Попечительский совет ИГУ подвел итоги года

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ 18 декабря прошло заключительное в 2018 году заседание Попечительского совета вуза. На нем попечители подвели некоторые итоги проведенной работы и обсудили планы на следующий год.

Как сообщает пресс-служба университета, на заседании председатель совета Сергей Ерощенко отметил, что основные силы совета были направлены на помощь университету в организации празднования столетия. В свою очередь глава ИГУ Игорь Бычков детально проинформировал о прошедших юбилейных мероприятиях.

Основная часть работы совета посвящалась планам на следующий год. В частности, предлагается продолжить практику курирования учебных подразделений членами совета. Начало этому положила генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых – оказана спонсорская помощь, на которую для геологического факультета приобретена новейшая учебная лаборатория, студентам-геологам предоставляется возможность прохождения практики в подразделениях компании.

На заседании участники обсудили развитие научно-исследовательского взаимодействия, возможное обновление библиотечного фонда, продолжение профориентационной деятельности за счет проведения попечителями лекций, встреч, мастер-классов (начало им положено осенью 2018 года) и реализации проекта по трудоустройству. Прозвучало предложение о проектной деятельности, например, грантовый конкурс молодежных проектов, о включении членов совета в формирование комфортной университетской среды, в том числе это создание сквера ИГУ, о поддержке ряда внеучебных мероприятий и другое.

Еще одним пунктом повестки стало включение в состав Попечительского совета ИГУ директора Иркутской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанка «Восточно-Сибирский» Вячеслава Неупокоева. Новый попечитель на заседании внес предложение о создании фонда целевого капитала университета.

Завершением официальной части заседания Попечительского совета стало подписание соглашения о сотрудничестве университета и ООО «Газпром добыча Иркутск» в области образования, науки, производства, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, подготовки по программам профессионального обучения, а также организации и проведения студенческих практик. Официальный документ подписали глава ИГУ Игорь Бычков и заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск» Вячеслав Эглит.