Председателем попечительского совета ИГУ стал Сергей Ерощенко

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На первом заседании попечительского совета ИГУ избрали председателя – им единогласно был избран генеральный директор ГК «Истлэнд», экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.

Напомним, мероприятие состоялось сегодня, 27 апреля. Заседание открыл врио ректора ИГУ Игорь Бычков. В своих словах он приветствовал участников заседания, поблагодарил их за внимание, которое они уделили университету, приняв предложение о вхождение в состав Попечительского совета. Также глава вуза отметил ту огромную роль, которую вновь созданный совет сыграет в развитии университета.

– Одна из основных задач – это позиционирование университета на региональном и федеральном уровне как ведущей площадки по подготовке кадров, которые обладают достаточной квалификации в решении задач социально-экономического развития не только Иркутской области и Сибири, но и России в целом. Для этого в функции Совета входит важный аспект по проработке и предложениям по стратегии развития университета, – подчеркнул Игорь Бычков.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, новоизбранный председатель попечительского совета сразу же предложил присутствующим собраться через месяц и обговорить вопросы по составу, уставу, регламенту и направлениям работы.

– Нужно, чтобы за это время каждый из нас об этом подумал – что он хотел бы сделать и что он мог бы сделать для университета, а также предложил бы возможные пути нашего взаимодействия, – сказал Сергей Ерощенко.

В рамках работы попечительского совета участники обсудили стоящие перед ними цели и задачи. Так, генеральный директор ООО «Золото Присаянья» Максим Безрядин предложил оказать помощь на этапе приближающейся приемной кампании. Озвученное предложение поддержали и остальные члены совета.

– Не секрет, что во многом на выбор университета детьми влияют и их родители. Поэтому предлагаю подумать и организовать небольшие передвижные стенды или информационные щиты, которые можно было бы установить, в том числе, и на крупных предприятиях. Считаю, что такая информация будет полезна. По своему предприятию я берусь это организовать, – сказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

Итогом первого заседания Попечительского совета ИГУ стали решения:

Оказать поддержку ФГБОУ ВО «ИГУ» в подготовке к празднованию 100-летия вуза.

К следующему заседанию подготовить предложения по реализации плана мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея ИГУ.