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04.09.2018

Ректор ИГУ встретился с участниками экспедиции, водрузившими флаг вуза на Эльбрус

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - И.о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков 4 сентября встретился с участниками экспедиции вуза на Эльбрус.

Напомним, 14 августа студенты и сотрудники университета в честь столетия ИГУ водрузили его флаг на самой высокой горной вершине России и Европы. В состав экспедиции вошли студент исторического факультета Петр Верюжский, студентка Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Анастасия Липунова, студентка магистратуры факультета сервиса и рекламы Анна Малютина, аспирант Юридического института Владимир Бурмейстер, сотрудники управления социальной и внеучебной работы ИГУ Анна Шевцова и Дмитрий Абрамович, а также фотограф и видеограф Алексей Колганов.

Участники экспедиции поделились с главой вуза своими впечатлениями, рассказали о сложностях восхождения, представили фотографии и короткий видеоролик. Игорь Бычков, в свою очередь, отметил важность прошедшей экспедиции как просветительского проекта, способствующего привлечению внимания к разным уголкам России и направленному на патриотическое воспитание.

– По большому счету прошедшая экспедиция – это вложение в будущее. Она должна послужить неким спусковым крючком вашим дальнейшим действиям в этом направлении. Подумайте, как вам самим на этом не остановиться и как привлечь к себе ребят. А мы будем максимально поддерживать вас в силу наших возможностей, – сказал Игорь Бычков.

В вузе отмечают, что в планах организаторов восхождения на Эльбрус – специалистов управления социальной и внеучебной работы ИГУ – в следующем году экспедиция на Алтай, которая, возможно, будет проведена с участием студентов вузов-партнеров ИГУ.

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