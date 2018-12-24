Сильнейшие первокурсники ИГУ – в Международном институте экономики и лингвистики

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Быстрее, выше, сильнее» – этот олимпийский девиз по праву стал лейтмотивом спартакиады Иркутского государственного университета среди первых курсов. Итоги студенческих соревнований подвел вчера физкультурно-оздоровительный центр ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Согласно проведенным подсчетам сильнейшие первокурсники университета обучаются в Международном институте экономики и лингвистики. На втором месте прочно закрепился Юридический институт, третье место отвоевал факультет сервиса и рекламы.

А теперь частности. Спартакиада ИГУ среди первых курсов проводилась по четырем видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика. В них приняли участие команды и представители всех факультетов и институтов ИГУ.

– Спартакиада объединила и сплотила студентов различных факультетов, направлений и возраста. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень индивидуальной подготовки и командного мастерства. Поэтому с уверенностью можно сказать, что нынешние первокурсники достойно представят Иркутский государственный университет на городских, областных и, думаю, на всероссийских соревнованиях, – отметил заместитель руководителя ФОЦ ИГУ Андрей Павлов.

Турнир по мини-футболу. Прошел он в сентябре, участвовали в нем 10 команд. В финале право занять первую ступень пьедестала почета оспаривали команды Института социальных наук и Международного института экономики и лингвистики. Игра у них получилась очень яркой. В ходе напряженной борьбы за мяч со счетом 7:4 победу праздновал МИЭЛ, а ее капитан Виктор Пан поднял над головой заветный трофей. Бронзу завоевала команда Юридического института, которая сумела переиграть студентов геологического факультета на два мяча.

Соревнования по шахматам – эта игра королей прошла в октябре в шахматном зале кафедры физического воспитания и спорта ИГУ. Звание сильнейшего разыгрывали 22 студента, представляющие 11 факультетов и институтов. Участники мастерски развивали партии и обескураживали оппонента нестандартными решениями. Среди юношей первое место занял Дмитрий Шомоев (Юридический институт), серебряной медали удостоился Василий Волков (исторический факультет), третье место у Александра Гомбоева (Институт математики, экономики и информатики). Среди представительниц прекрасного пола золото в индивидуальном зачете завоевала Алена Грехнева (Педагогический институт), серебро – Яна Грехнева (физический факультет), бронзу – Ояна Будаева (исторический факультет).

Турнир по настольному теннису. В этой напряженной, скоростной и острой своими моментами игре в личном первенстве победителем стал капитан команды Международного института экономики и лингвистики Даниил Любимов, оставив позади представителей Юридического института и Института социальных наук. Отметим, что в командном первенстве «международники» также заняли верхнюю ступень пьедестала почета, причем в соревнованиях как среди мужских, так и среди женских сборных. На втором месте студентки химического факультета, бронзовые медали получили представители истфака.