Студенческое сообщество ИГУ организовало в Иркутске общественный хромакей

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенческое научное сообщество ИГУ организовало в Иркутске общественный хромакей.

Как сообщает пресс-служба вуза, порадовать себя и удивить друзей своими фотографиями со знаменитыми актерами и певцами, с вершины Эльбруса или из погруженного в глубины океана батискафа, сделать снимки своего полета на Марс и побывать внутри адронного коллайдера – все это позволит иркутянам технологичный арт-объект, который был создан студенческим научным обществом Иркутского государственного университета. При поддержке руководства ИГУ и администрации Иркутска прямо в центре города на улице Ленина, 14Б они организовали общественный хромакей.

Хромакей – это стена зеленого цвета, на фоне которой делаются фотографии или снимаются ролики. Позы можно принимать любые, а оказаться в другом пространстве поможет современная технология замены заднего фона. Кстати, в фильмах хромакей используется для создания спецэффектов.

В Иркутске зеленая стена стоит с конца прошлой недели. Размеры хромакея позволяют вместить не просто небольшую часть другого пространства, а массовые сцены и огромные пейзажные полотнища.

– Первая главная наша задача – продемонстрировать жителям и гостям города то, что Иркутск современный город. Вторая не менее важная задача – представить иркутянам еще одно творческое городское пространство, причем совершенно бесплатное. Ну а третье – этот проект является нашим подарком альма-матер в честь 100-летия, – сказал один из организаторов установки хромакея, студент института математики, экономики и информатики ИГУ Михаил Климонов.

Работа над организацией хромакея началась 3 июня. Проект прошел согласование с отделом по молодежной политике управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, а затем с главным архитектором города Сергеем Александровым. Практическая часть началась 13 августа и за три дня непрерывной работы студенты покрасили стену в три слоя, нанесли необходимые надписи и логотипы.

Теперь хромакей доступен для общего пользования. Для того, чтобы погрузиться в параллельную реальность потребуется лишь смартфон с установленным приложением. Кстати, для удобства и первых проб на стене рядом с зеленым фоном размещены ссылки на мобильное приложение Chromavid (для iOS и Android). Фотографии для замены заднего фона можно скачать на сайте студенческого научного общества ИГУ.

– Предлагаем иркутянам, воспользовавшимся хромакеем, при выкладывании результатов в соцсетях добавлять хэштеги #СНОИГУ #100ЛЕТИГУ #ИГУ #chromavid @chromavid. Это позволит таргетировать именно иркутский хромакей. Позже по этим хэштегам мы планируем провести конкурс на лучшие работы, – отметил Михаил Климонов.

Напомним, хромакей расположен на улице Ленина, 14Б в арке между зданием Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ и автостоянкой перед администрацией Иркутска.