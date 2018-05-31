Студентам ИГУ рассказали о тонкостях трудоустройства

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук Иркутского государственного университета прошла встреча начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерия Митусова со студентами направления «Государственное и муниципальное управление». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Встреча прошла в рамках практико-ориентированного лектория «Моя карьера», дающего возможность прямого общения студентов с государственными и муниципальными служащими.

– Валерий Митусов говорил о формировании кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области, о возможности для нас – выпускников – работать в соответствии с полученным образованием. Мне представилась возможность пройти собеседование на замещение вакантной должности в управлении Федерального казначейства по Иркутской области и, получив диплом, я приступлю к исполнению профессиональных обязанностей в этой структуре. А то, что я услышала на лектории, поможет мне сделать правильные первые профессиональные шаги, – сказала студентка 4 курса Анна Мельник.

Практико-ориентированный лекторий «Моя карьера» начал работу в 2015 году. Ежегодно студенты ИСН ИГУ встречаются с депутатами Государственной Думы, представителями региональных органов власти, главами администраций муниципальных образований Иркутской области и даже государственными служащими других стран.

– Наши студенты с большим интересом участвуют в лектории. Ведь здесь они из первых уст узнают о профессиональном становлении наших гостей, специфике своей будущей профессии, задают очень много вопросов, связанных с проблемами трудоустройства, началом карьеры государственного и муниципального служащего, – отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления ИСН ИГУ Ирина Журавлева.