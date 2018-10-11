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12.10.2018

Студенты и преподаватели ИГУ пробежали 100 километров в честь столетия вуза

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), – В честь 100-летия альма-матер 100 километров пробежали студенты, преподаватели и сотрудники Иркутского государственного университета.

Легкоатлетический пробег, получивший название «Забег длиною в век», прошел на острове Юность 10 октября, сообщает пресс-служба вуза.

Физкультурно-оздоровительный центр ИГУ (заведующая Раиса Проходовская) организовал забег в формате командной эстафеты. Всего в эстафете участвовали 100 человек – представители факультетов и институтов, а это, между прочим, не только студенты. Отдельной группой, члены которой также вошли в сотню бегунов, выступил административный аппарат вуза, возглавил их и. о. ректора ИГУ Игорь Бычков.

– Начиная с двух факультетов в 1918 году и заканчивая современным многообразием учебных подразделений, через университет прошли тысячи и тысячи студентов. Надо заметить, что в вузе внимание спорту уделялось всегда и особенно – легкой атлетике. И если мы сегодня за короткое время пробегаем 100 километров, то сколько на самом деле пробежали студенты всех поколений на занятиях физкультурой представить очень сложно. Надеюсь, что сегодняшний забег длиной в век останется в вашей памяти как одно из очень ярких событий в вашей студенческой жизни, – обратился к участникам Игорь Бычков.

Эстафета передавалась от старейших факультетов к более молодым учебным подразделениям. Таким образом, первыми на старт вышли студенты исторического факультета и Юридического института. Затем эстафетные палочки, которыми выступили флаги ИГУ и профкома студентов, приняли студенты биолого-почвенного и физического факультетов, а также Института математики, экономики и информатики. Дальше Педагогический институт вместе с химическим факультетом, потом географы и геологи. Следом побежали уже современные учебные подразделения: Сибирско-Американский факультет, Международный институт экономики и лингвистики и факультет психологии; факультет сервиса и рекламы, Институт социальных наук и Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.

Последние семь километров пробежали административные работники. Символически, преподаватель физкультурно-оздоровительного центра Ольга Ницина, бежавшая под номером 1, передала флаг ИГУ бегуну под номером 100 – первому лицу университета Игорю Бычкову.

– Мы выбегали в 1918 году – первым ректором был приват-доцент Моисей Матвеевич Рубинштейн, а в университете обучалось 611 человек. Передавая эстафетный флаг по мере открытия факультетов и институтов, мы заканчиваем наш вековой забег в сто километров в 2018 году. Сегодня в университете обучается свыше 14 тысяч 500 студентов, а руководителем вуза является академик РАН Игорь Бычков – ему и предоставляется право пересечь финишную ленту, – сказала одна организаторов забега, тренер физкультурно-оздоровительного центра университета Татьяна Бонько.

На последнем круге к администрации университета присоединились и остальные участники легкоатлетического забега. Таким образом, организованная колонна в 100 человек, возглавляемая Игорем Бычковым, пересекла финишную черту и символически вступила в новый век Иркутского государственного университета.

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