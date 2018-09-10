Студенты и преподаватели Юридического института ИГУ побывали на летней правовой школе в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Равноправный диалог вели этим летом студенты и преподаватели трех университетов двух стран в рамках 12 Международной летней правовой школы – тему «Семья и семейное право России и Польши» обсуждали представители Санкт-Петербургского государственного университета, Юридического института Иркутского государственного университета и Университета им. Адама Мицкевича (Польша). В этом году школа прошла в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ИГУ.

Работа по тематике школы длилась 10 дней. За это время участники представили научные доклады, посвященные актуальным вопросам государственной политики воспитания детей, правового регулирования имущественных отношений супругов при банкротстве, суррогатного материнства, установления отцовства, права на семейную жизнь и ее защиту в Европейском суде по правам человека. Студенты прослушали лекции профессоров и преподавателей СПбГУ, обсудили с ними наиболее актуальные проблемы современной юридической науки и практики.

Большой научный интерес и дискуссию вызвали научные доклады представителей факультета права и управления Университета им. Адама Мицкевича об однополых браках в Польше, банкротстве супругов, о влиянии тюремного заключения, отбываемого женщинами, на развитие личности и общественную жизнь ребенка и др.

– Участие в научных мероприятиях летней правовой школы не только большая честь для любого студента, но и огромная ответственность, – считает студент 2-го курса магистерской подготовки Юридического института ИГУ Николай Чигринский. – Необходимо показать свои знания, отвечать на вопросы и выступать в научных дискуссиях о различных правовых институтах, оценить знания других участников. Поскольку я интересуюсь семейным правом, я выступил с докладом о доходах супругов как элементе общего имущества семьи, принял активное участие в полемике, связанной с правовыми вопросами расторжения брака, а также компенсацией морального вреда в семейном праве.

Отметим, что представители Юридического института ИГУ принимали участие в школе не только как слушатели. Так, доценты кафедры гражданского права института Ольга Толстикова и Александр Климович выступали в качестве научных руководителей данного научно-образовательного мероприятия.

Помимо научной программы, для иркутских и польских участников правовой школы была подготовлена насыщенная культурная программа с экскурсиями по историческим и культурным достопримечательностям северной столицы России. В том числе прошла ознакомительная экскурсия по зданию Конституционного суда Российской Федерации, во время которой студенты познакомились с работой судей и аппарата суда, посетили залы судебных заседаний, зал приема иностранных делегаций и т.д.

Международная летняя правовая школа завершилась торжественной церемонией вручения дипломов.

Между тем, летний сезон для юристов Иркутского государственного университета ознаменовался еще и организацией (в партнерстве с Федеральной адвокатской палатой Российской Федерации и Адвокатской палатой Иркутской области) обучающего курса «Участие адвоката в гражданском и уголовном процессах». Прошел он во второй половине августа в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ. Слушателями курса стали 47 адвокатов Адвокатской палаты Иркутской области. Лекторами выступили первый вице-президент Адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев, заместитель заведующего кафедрой уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, адвокат московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Александр Панокин, вице-президент Федеральной Адвокатской палаты РФ, вице-президент Адвокатской палаты Московской области Светлана Володина.