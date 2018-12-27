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28.12.2018

Студенты ИГУ готовы к труду и обороне

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Нового года студентам ИГУ торжественно вручили значки ГТО, причем не простые, а наивысшей категории – золотые, сообщает пресс-служба вуза. Значки из рук и.о. ректора ИГУ академика РАН Игоря Бычкова получили 15 студентов. Еще 35 человек получат их уже после новогодних праздников.

Отмечается, что в течение года студенты ИГУ активно готовились и сдавали нормы ГТО. Одни делали это самостоятельно, другие – в рамках спортивных мероприятий. Многие из них показали хорошие результаты и отличную физическую подготовку, заработав бронзовые, серебряные и, конечно, золотые значки. Некоторые из них уже получили свои знаки отличия и удостоверения, а кто-то еще ждет, пока городской Центр тестирования получит их из Москвы.

– После многолетнего перерыва первые старты комплекса ГТО в ИГУ прошли в 2015 году. Тогда начало этому положил физкультурно-оздоровительный центр университета, преподаватели которого разработали для студентов план проведения спортивных мероприятий, – рассказывают в вузе.

Сейчас подготовкой и организацией сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в вузе занимаются специалисты управления социальной и внеучебной работы ИГУ. Они отмечают значительный вклад заместителей деканов биолого-почвенного факультета, факультета сервиса и рекламы, института социальных наук, которые собственным примером мотивировали обучающихся, а также организационную помощь представителей педагогического института.

– Прошедший год показал, что нужно более широко проводить информационную кампанию. Также очень важно постараться делать сдачу нормативов более гибкой, так как при выборе между сдачей норм ГТО и учебой многие обучающие выбирают последнее. Безусловно, мощнейшим мотиватором будет являться наглядный пример руководства университета, которое в следующем году, скорее всего, тоже приступит к сдаче Всероссийского комплекса ГТО, – отметил заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Дмитрий Абрамович.

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