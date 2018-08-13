Студенты ИГУ начали восхождение на Эльбрус

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 13 августа студенты Иркутского государственного университета начали восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус (5 642 м). Несколько дней у участников длился акклиматизационный период, за время которого они совершали тренировочные выходы на определенные высоты, проходили обучение, сообщает пресс-служба вуза. Напомним, в апреле 2018 года управление социальной и внеучебной работы ИГУ предложило студентам университета в честь 100-летия вуза принять участие в экспедиции на Эльбрус и водрузить на вершине флаг Иркутского госуниверситета. Тогда же был проведен конкурс, по результатам которого комиссия определила восемь лучших. В середине июля из числа конкурсантов организаторы сформировали команду из четырех участников экспедиции: Петр Верюжский – 3 курс исторического факультета, Анастасия Липунова – 4 курс Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Анна Малютина – студентка магистратуры факультета сервиса и рекламы, Владимир Бурмейстер – аспирант 3-го года обучения Юридического института. Кроме того, в состав экспедиции вошли: сотрудники управления социальной и внеучебной работы ИГУ Анна Шевцова и Дмитрий Абрамович, а также фотограф и видеограф Алексей Колганов. Таким образом, на Эльбрус поднимается экспедиция ИГУ, состоящая из семи человек. – В настоящее время, живя на высоте 4200 метров, прошли высокогорное обучение по всем вопросам и технике восхождения, совершили три акклиматизационных выхода. Завтра ночью с 4200 идём на штурм вершины. Все участники экспедиции чувствуют себя нормально, несмотря на то, что временами было тяжеловато. Живем в приюте с максимально спартанскими условиями, – рассказал накануне Дмитрий Абрамович. О том, как проходит экспедиция можно отследить по хештегам #ИГУ_Эльбрус и #100летИГУ в социальных сетях «Instagram» и «Вконтакте», где ребята активно делятся рассказами об этапах подготовки и самом восхождении на своих страницах: – Проснулись рано, часов в 5 утра. Наконец-то распогодилось, открылись все вершины вокруг, красота нереальная. Сегодня 2-ой день акклиматизации, в 9 утра вышли на скалы Пастухова, тепло, идти легко, главное не разгоняться, а идти размеренно в своём темпе, иначе, появляется отдышка, и разгоняется сердечко. За 2,5 часа поднялись на 5100, попали в облако. Потренировались, Лёша погонял нас по склону, поучил ребят ходить в кошках и зарубаться, – пишет Анна Малютина. – День 2, начинаем в Терсколе, ночуем на 4000 высоты на Эльбрусе и проводим акклиматизационный маршрут. Посмотрим, как будет вести себя организм, говорят, что могут происходить самые непредвиденные ситуации, так что готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Погода отвратительная. Влажно, довольно тепло при моросящем тумане, видимость практически нулевая. Считается, что если человек уже был на высоте в горах, то образуется некая высотная память организма, он знает как справляться с теми явлениями, которые возникают в суровых условиях холода, высоты, разрежённого воздуха и сильного ветра, – поделился Владимир Бурмейстер. – Вчера нас учили зарубаться. Тренировка была на высоте 5000 м. Идёшь спокойно в связке, ледоруб в правой руке, и тут тебя неожиданно дёргают вниз с криком: «Срыв!» Ты катишься, переворачиваешься и пытаешься воткнуть ледоруб. Очень эмоционально. Особенно, когда ты уже летишь и думаешь, как бы не зацепить что-нибудь кошками, ничего себе не отбить, не сломать, не порвать (один из участников зубчиками порвал гамаши). Там в технике самое главное – это упасть на живот, максимально сильно прижать ледоруб к груди, а ноги поднять. Мы пробовали падать на снегу, поэтому было мягко, в реальности вместо снега лёд, и получить приличную порцию синяков и вывихов – обычное дело. Но, надеюсь, те уроки нам не пригодятся, – рассказала Анастасия Липунова. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

иркутск Тэги: