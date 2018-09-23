|Общество
|24.09.2018
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Студенты ИГУ предложили решения для экологического состояния Байкальского региона
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Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Решения для экологического состояния Байкальского региона представили студенты и аспиранты географического факультета Иркутского государственного университета на стратегической сессии, прошедшей 19 сентября в рамках Байкальского международного экологического водного форума. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие посвящалось 100-летию Иркутского государственного университета и 70-летию географического факультета ИГУ. Стратегическая сессия прошла в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ.
Саяна Вологжина, декан географического факультета ИГУ:
– Мы провели эту стратегическую сессию для того, чтобы наши студенты могли представить свои проекты не только преподавателям нашего факультета, но и людям, имеющим практический опыт реализации подобных проектов. Основная задача была научить студентов презентовать свои научно-исследовательские работы так, чтобы органы государственной власти или частные инвесторы захотели их реализовать.
Также Саяна Вологжина отметила неоценимую помощь в организации мероприятия, которую оказала Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России. Надо сказать, что в этот же день, чуть ранее, Наталья Рязанова провела презентацию экологического проекта «Солнечная регата» и образовательного проекта «Уроки географии с орбитальной высоты».
Это мероприятие стало подарком ИГУ и его географическому факультету от еще одного юбиляра – Института географии РАН (Москва), которому в этом году также исполнилось 100 лет.
Между тем, из общего количества проектов, представленных студентами и аспирантами ИГУ, члены жюри выбрали три лучших.
Первое место занял проект «Получение электроэнергии из сточных вод», представил который студент 4 курса направления «Экология и природопользование» географического факультета Павел Журавлев. Его команда, в состав которой вошли также студенты биолого-почвенного факультета и сотрудники НИИ биологии ИГУ, в рамках проекта решает две задачи – это не только получение электричества, но и очистка сточных вод.
– Для этого мы используем устройство, которое называется микробный топливный элемент. Пока исследования носят экспериментальный характер, однако мы уверены, что через некоторое время методика будет поставлена, а подходящие организмы найдены, что позволит применить данную технологию в реальной жизни, – сказал Павел Журавлев.
Второе место – проект «Организация альтернативных видов отдыха как способ экологизации туризма (на примере wildlife-туров)». Автор – Дмитрий Раздобарин, магистрант 2-го года обучения географического факультета. Проект предполагает последовательную реализацию нескольких этапов (в течение всех сезонов года), конечная цель которой – создание нового туристического ресурса по наблюдению за животными в естественной природной среде. В реализации участвовали студенты ИГУ и ИрГАУ им. А.А. Ежевского, волонтеры.
– Для того, чтобы животные приходили в эти места, летом проводились биотехнические работы по их концентрации – это организация солонцов, заготовка кормов и веников. Для обнаружения мест обитания (зима) и определения будущей перспективности мест наблюдения (весна, осень) в работе был использован комплекс оптических инструментов различного функционального назначения. Результаты проведенных исследований позволили сформировать корректное туристическое предложение по наблюдению за дикими животными, которое прошло апробацию на территории пролива Малое Море, а также на территории Байкало-Ленского заповедника. Данный вид туризма не носит массового характера в силу своей специфики, однако полноправно может считаться альтернативным видом отдыха и способом экологизации туризма.
Третье место жюри отдало проекту «Климатические риски негативных воздействий на экологию озера Байкал». Над ним работала команда магистрантов и аспирантов географического факультета, аспирантов Института солнечно-земной физики СО РАН. Авторы представили свое видение оптимальных стратегий по адаптации экосистем озера Байкал к резким изменениям климата в регионе.
– Мы представили доказательства негативного влияния современных изменений климата на физические, химические, биологические и гидрологические процессы озера Байкал. В качестве мер по сохранению уникальных свойств озера предложено создание комплексной эколого-климатической лаборатории в поселке Большие Коты. Для снижения негативных последствий, связанных с увеличением числа лесных пожаров на побережье – развитие спутникового мониторинга и гидрометеорологических систем наукастинга. Для уменьшения антропогенной нагрузки – проектирование ветровых и солнечных электростанций на основе картирования гидрометеорологических данных, – отметила один из разработчиков, аспирант географического факультета Надежда Астафьева.
По итогам стратегической сессии все участники получили сертификаты и ценные призы.
Отметим, что проектные работы оценивало компетентное жюри, в его составе:
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