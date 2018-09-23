Студенты ИГУ предложили решения для экологического состояния Байкальского региона

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Решения для экологического состояния Байкальского региона представили студенты и аспиранты географического факультета Иркутского государственного университета на стратегической сессии, прошедшей 19 сентября в рамках Байкальского международного экологического водного форума. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие посвящалось 100-летию Иркутского государственного университета и 70-летию географического факультета ИГУ. Стратегическая сессия прошла в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ. Саяна Вологжина, декан географического факультета ИГУ: – Мы провели эту стратегическую сессию для того, чтобы наши студенты могли представить свои проекты не только преподавателям нашего факультета, но и людям, имеющим практический опыт реализации подобных проектов. Основная задача была научить студентов презентовать свои научно-исследовательские работы так, чтобы органы государственной власти или частные инвесторы захотели их реализовать. Также Саяна Вологжина отметила неоценимую помощь в организации мероприятия, которую оказала Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России. Надо сказать, что в этот же день, чуть ранее, Наталья Рязанова провела презентацию экологического проекта «Солнечная регата» и образовательного проекта «Уроки географии с орбитальной высоты». Это мероприятие стало подарком ИГУ и его географическому факультету от еще одного юбиляра – Института географии РАН (Москва), которому в этом году также исполнилось 100 лет. Между тем, из общего количества проектов, представленных студентами и аспирантами ИГУ, члены жюри выбрали три лучших. Первое место занял проект «Получение электроэнергии из сточных вод», представил который студент 4 курса направления «Экология и природопользование» географического факультета Павел Журавлев. Его команда, в состав которой вошли также студенты биолого-почвенного факультета и сотрудники НИИ биологии ИГУ, в рамках проекта решает две задачи – это не только получение электричества, но и очистка сточных вод. – Для этого мы используем устройство, которое называется микробный топливный элемент. Пока исследования носят экспериментальный характер, однако мы уверены, что через некоторое время методика будет поставлена, а подходящие организмы найдены, что позволит применить данную технологию в реальной жизни, – сказал Павел Журавлев. Второе место – проект «Организация альтернативных видов отдыха как способ экологизации туризма (на примере wildlife-туров)». Автор – Дмитрий Раздобарин, магистрант 2-го года обучения географического факультета. Проект предполагает последовательную реализацию нескольких этапов (в течение всех сезонов года), конечная цель которой – создание нового туристического ресурса по наблюдению за животными в естественной природной среде. В реализации участвовали студенты ИГУ и ИрГАУ им. А.А. Ежевского, волонтеры. – Для того, чтобы животные приходили в эти места, летом проводились биотехнические работы по их концентрации – это организация солонцов, заготовка кормов и веников. Для обнаружения мест обитания (зима) и определения будущей перспективности мест наблюдения (весна, осень) в работе был использован комплекс оптических инструментов различного функционального назначения. Результаты проведенных исследований позволили сформировать корректное туристическое предложение по наблюдению за дикими животными, которое прошло апробацию на территории пролива Малое Море, а также на территории Байкало-Ленского заповедника. Данный вид туризма не носит массового характера в силу своей специфики, однако полноправно может считаться альтернативным видом отдыха и способом экологизации туризма. Третье место жюри отдало проекту «Климатические риски негативных воздействий на экологию озера Байкал». Над ним работала команда магистрантов и аспирантов географического факультета, аспирантов Института солнечно-земной физики СО РАН. Авторы представили свое видение оптимальных стратегий по адаптации экосистем озера Байкал к резким изменениям климата в регионе. – Мы представили доказательства негативного влияния современных изменений климата на физические, химические, биологические и гидрологические процессы озера Байкал. В качестве мер по сохранению уникальных свойств озера предложено создание комплексной эколого-климатической лаборатории в поселке Большие Коты. Для снижения негативных последствий, связанных с увеличением числа лесных пожаров на побережье – развитие спутникового мониторинга и гидрометеорологических систем наукастинга. Для уменьшения антропогенной нагрузки – проектирование ветровых и солнечных электростанций на основе картирования гидрометеорологических данных, – отметила один из разработчиков, аспирант географического факультета Надежда Астафьева. По итогам стратегической сессии все участники получили сертификаты и ценные призы. Отметим, что проектные работы оценивало компетентное жюри, в его составе: заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Наталья Рязанова,

ведущий научный сотрудник лаборатории картографии и дистанционного зондирования Земли Института географии РАН Лев Десинов,

заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области Ольга Кириллова,

руководитель Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Петров,

директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Игорь Владимиров,

начальник лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Иркутского УГМС Анна Тараканова,

председатель «молодежного правительства» Иркутской области — «дублер» министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгений Прокопьев,

заведующая кафедрой гидрологии и природопользования географического факультета ИГУ Алла Аргучинцева. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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