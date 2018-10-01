Студенты ИГУ – стипендиаты Благотворительного фонда имени Юрия Тена

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Шесть студентов Иркутского государственного университета вошли в число 19-ти студентов семи вузов Приангарья, получивших именную стипендию Благотворительного фонда имени Юрия Тена. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Торжественное вручение прошло 28 сентября в ИрГУПСе. Отметим, что в этом году размер единовременной стипендии на одного человека увеличен до 25 тысяч рублей.

В торжественной церемонии вручения приняли участие заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович и ректор ИрГУПС Константин Каргапольцев. Дипломы стипендиатов и, собственно, сами стипендии вручала председатель фонда Елена Тен. Выступая перед студентами, она отметила, что фонд продолжает дело ее отца – помогает людям и поощряет активных и талантливых студентов.

– Мы внимательно следим за жизнью наших стипендиатов. Недавно мы проводили опрос, как сложилась судьба тех, кто в разные годы получал стипендию Юрия Тена. Многие из ребят сегодня выросли в серьезных специалистов, некоторые уже стали руководителями компаний, – отметила Елена Тен.

В этом году стипендии Благотворительного фонда Юрия Тена вручены студентам ИГУ:

Мэргэну Цыденжапову, студенту 2 курса направления «Гидрометеорология» географического факультета:

– Безусловно, это было неожиданно для меня. Когда мне сообщили эту новость, в первые секунды я даже не поверил, ведь такой шанс выпадает далеко не каждому. Я очень рад тому, что был включен в число стипендиатов. Но не это главное. Для меня важно то, что когда я рассказал родителям, то они были очень горды за меня!

Анне Шакировой, студентке 4 курса направления «Химия» химического факультета:

– Гордость за то, что из многих достойных именно мне выпала такая честь. Очень мотивирует, что дела, которые ты делаешь, ценятся на высоком уровне, об этом свидетельствует стипендия фонда имени Юрия Тена. И спасибо организаторам за эту атмосферу торжественности, в которой мы все оказались.

Родиону Шантанову, студенту 2 курса направления «Социальная работа» Института социальных наук;

Марии Ерухиной, студентке 4 курса направления «Психология» факультета психологии;

Светлане Патиной, студентке 4 курса направления «Педагогическое образование» Педагогического института;

Анастасии Синельниковой, студентке 2 курса направления «Лингвистика» Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.

Стипендии Благотворительного фонда Юрия Тена вручаются за активную гражданскую позицию, высокие достижения в учебе, научно-технической, творческой и общественной деятельности. Претендентов определяет Ученый совет каждого вуза.