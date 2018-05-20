Студенты ИГУ – в числе лучших ориентировщиков страны

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты Иркутского государственного университета вошли в число лучших ориентировщиков страны во Всероссийских массовых соревнованиях «Российский Азимут 2018», прошедших 19 мая. По результатам соревнований студенты ИГУ заняли шесть призовых мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Иркутске состязания ориентировщиков прошли на территории, захватывающей бульвар Гагарина, острова Юность и Конный. На старт соревнований вышли порядка 500 спортсменов из более 30 команд, в том числе сборная Иркутского государственного университета. Как на всех подобных соревнованиях команда госуниверситета стала одной из самых многочисленных – 59 человек.

Спортсмены-ориентировщики, разделенные по возрастным категориям, соревновались в дисциплине «Кросс-выбор». Участники самостоятельно строили маршруты и выбирали необходимое количество контрольных пунктов из числа установленных на местности.

– Наши спортсмены продемонстрировали хорошие результаты. Однако, к сожалению, досадные ошибки на дистанции не позволили нам занять первые места. Особенно обидно за лидера команды мастера спорта Машу Холомянскую. Она по ошибке взяла на один контрольный пункт меньше необходимого количества и была дисквалифицирована. Тем не менее, считаю, что ошибки являются лишь необходимым этапом роста для дальнейшего совершенствования спортивного мастерства, – сказал тренер команды, преподаватель физкультурно-оздоровительного центра ИГУ Андрей Павлов.

По результатам соревнований спортсмены ИГУ заняли призовые места в разных категориях:

Юниорки (поиск 20 КП):

2 место – Евгения Шелепова (Институт социальных наук);

3 место – Ольга Абдрашитова (факультет сервиса и рекламы).

Юниоры (поиск 22 КП):

2 место – Владимир Брытков (исторический факультет);

3 место – Бадма Гунгаев (геологический факультет).

Женщины (поиск 22 КП):

3 место – Светлана Меринова (Педагогический институт).

Мужчины (поиск 24 КП):

2 место – Илья Разаренов (геологический факультет).

Соревнования «Российский азимут» проводятся с 2006 года. Являются одним из основных массовых соревнований наряду с «Кроссом нации» и «Лыжней России». В 2018 году в соревнованиях приняли участие 73 субъекта Российской Федерации, на старт вышли более 100 тысяч человек.

За два дня до «Российского азимута» в ИГУ прошло первенство университета по армрестлингу. Причем, несмотря на то, что он считается спортом сильных парней, в этом состязании приняли участие и две представительницы слабого пола. В этом женском противостоянии победительницей стала студентка Юридического института Евгения Бураева. Соответственно, второе место у представительницы Международного института экономики и лингвистики Мария Алесина.

У мужской половины места распределились так:

до 80 кг:

1 место – Сергей Осипов (геологический факультет);

2 место – Ваге Антанесян (Юридический институт);

3 место – Шохзод Раджабов (Международный институт экономики и лингвистики).

свыше 80 килограммов:

1 место – Владислав Кулябин (Международный институт экономики и лингвистики);

2 место – Владислав Корнев (Юридический институт);

3 место – Василий Заводский (Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации).