Студенты ИГУ вошли в состав команды, получившей Гран-при деловой игры на Байкальском водном форуме

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Гран-при деловой игры, прошедшей в рамках второго Байкальского международного экологического водного форума, получила команда, в состав которой входили студенты географического факультета ИГУ. Они представили свое видение будущего Байкальского региона в сфере устойчивого природопользования и экологической безопасности.

Как сообщает пресс-служба вуза, в деловой игре «Молодежная модель. Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: байкальское измерение». Молодежная стратегия: Байкал-2030» (модератор и научный руководитель модели – заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО МИД РФ Наталья Рязанова) участвовали пять команд общей численностью более 50 человек. Они представляли свои проекты по пяти направлениям развития: «Экономическая безопасность», «Энергетическая и транспортная безопасность», «Продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство», «Устойчивое природопользование и экологическая безопасность», «Подготовка кадров для региона».

Каждая из команд провела SWOT-анализ отраслей и направлений деятельности, выявила основные проблемы и угрозы для байкальского региона, а также разработала дорожную карту для преодоления выявленных проблем и повышения устойчивости региона. По результатам, наиболее высоко отмечена команда, представившая глубоко проработанную концепцию преодоления проблем и достижения устойчивости по направлению «Устойчивое природопользование и экологическая безопасность». В составе этой команды, получившей гран-при деловой игры, находились студенты географического факультета ИГУ (направление «Экология и природопользование»): Максим Шиховцев и Алина Банько (четвертый курс), Полина Русанова (первый курс магистратуры).

– Мы рассмотрели три очень важные проблемы и пути их решение с адресными рекомендациями министерствам и ведомствам Иркутской области. Сделать это хорошо удалось благодаря удачно собранному составу команды – ребята с разных вузов и техникумов, а, соответственно, разные подходы к рассматриваемой проблеме, – отметила Алина Банько.

– Участие в мероприятиях столь высокого уровня позволяют улучшить свои профессиональные навыки и развиваться личностно. Также важно, что здесь заводятся новые профессиональные знакомства. Возвращаясь к деловой игре, хотелось бы поблагодарить за поддержку студентов и преподавателей географического факультета Иркутского государственного университета, – сказал Максим Шиховцев.