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25.12.2018

Студенты ИГУ встретятся с замруководителя Росмолодёжи

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Роман Камаев встретится со студентами Иркутского государственного университета в рамках проекта «Диалог на равных». Встреча пройдет в Иркутске в Белом доме 26 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

Организатор проекта «Диалог на равных» – российский студенческий центр «Росстуденчество» при Минобрнауки России. В Иркутске соорганизатором мероприятия выступает Иркутский государственный университет (профком студентов).

Тема встречи с Романом Камаевым свободная. При этом в профкоме студентов ИГУ отметили, что заместитель руководителя Росмолодежи является кандидатом экономических наук и некоторое время занимал ответственную должность заместителя префекта – руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы, поэтому встреча может оказаться весьма интересной для студентов экономических специальностей.

Напомним, ранее в рамках проекта «Диалог на равных» прошли встречи студентов ИГУ с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым и ведущим программы «Время покажет» (Первый канал), членом Академии российского телевидения Артемом Шейниным.

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